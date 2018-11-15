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Общество

Цукерберга обвинили во вмешательстве в личную жизнь сотрудников

15 Ноября 2018 в 15:10
Цукерберга обвинили во вмешательстве в личную жизнь сотрудников
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» в эфире НСН рассказал, как Кук может отреагировать на запрет сотрудникам Facebook пользоваться техникой Apple.

Основатель Facebook Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам пользоваться продукцией Apple. Как утверждают СМИ, такое требование связано с обидой на гендиректора «яблока» Тима Кука из-за его критических высказываний в адрес соцсети. А его выступление на международной конференции в октябре с обвинениями в слежке за пользователями и вовсе вывело Цукерберга из себя, после чего он обязал всех сотрудников пользоваться смартфонами с ОС Android, сообщает Mashable.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН посчитал поступок основателя Facebook детским.

«Это ещё раз говорит о том, что Цукерберг ещё мальчишка. Хоть он и миллиардер, но иногда у него поведение детское. Кук не угодил, и теперь на весь мир он ударяет по авторитету другой компании. Это на Марка не похоже, ему бы сейчас тихо сидеть, а то его там Конгресс уже хорошо растрепал за недостатки в работе. То, что он сказал сотрудникам перейти на Android – ну попробуйте не послушаться, наверное, разговор короткий будет. Но это некрасиво, это вмешательство в личную жизнь», - отметил эксперт.

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По словам Леонтия Букштейна, теперь Кук вполне может запретить своим сотрудникам пользоваться соцсетью Facebook.

«Технологических проблем у Кука нет, продукция востребованная, капитализация сумасшедшая: около одного триллиона долларов (ни у одного нефтяного гиганта такого нет). Будем смотреть за развитием этого конфликта. Следующим шагом должен быть запрет Кука пользоваться Facebook», - предположил Букштейн.

Напомним, ранее конгрессмен от Демократической партии США Дэвид Чичиллине обвинил Facebook в том, что соцсеть ставит коммерческие выгоды выше безопасности пользователей. На своей странице в Twitter он подчеркнул, что компания решила закрыть глаза на «распространение языка вражды и российской пропаганды на своём сайте». В связи с этим конгрессмен призвал законодателей принять меры в отношении Facebook.

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