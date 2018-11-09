Чиновникам везде мерещится секс. ЛГБТ-активист об отказах в проведении парадов

Николай Алексеев рассказал НСН, почему власти Нового Уренгоя отказались делать город геевской столицей России.

Власти Нового Уренгоя отказали ЛГБТ-активистам в проведении мероприятий, нацеленных на превращение города в геевскую столицу России. Об этом НСН сообщил автор идеи, активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев. Ранее Алексеев подал в администрацию Нового Уренгоя уведомления о проведении в городе трех мероприятий. Одним из них должен был стать митинг «От газовой до геевской столицы России» с призывом сделать Новый Уренгой центром международного гей-туризма. Также активисты планировали провести шествие в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав гендерных меньшинств и митинг против проявления гомофобии и трансофобии.

ЛГБТ-активист Николай Алексеев рассказал НСН, что Новый Уренгой стал одним из многих городов России, куда подавались заявки на проведение подобных мероприятий. По его словам, эта кампания проводится уже более двух лет, и заявки подавались уже в 311 городов в 81-ом из 85-ти субъектов Российской Федерации. Однако, ответ чиновников везде одинаковый - нельзя, заметил Алексеев.

«Чиновникам везде мерещится секс, который мы якобы хотим пропагандировать на улицах их городов, хотя никакого отношения к пропаганде секса это не имеет. Мы пытаемся провести правозащитные публичные мероприятия и поднять серьезные вопросы, и нам каждый раз в этом отказывают. Мы обжалуем все эти решения в судах. Уже есть прецеденты когда суды вставали на нашу сторону, в частности в Жигулевске в Самарской области, где признавали запрет гей-парада незаконным. Мы доводим это до Европейского суда, потому что других выходов у нас просто нет для того, чтобы добиться наконец-то уважения нашего права на свободу собраний в России, которое вероломно нарушается уже очень много лет», — рассказал активист.Алексеев добавил, что заявки на проведение гей-парадов и митингов подавались и в Северо-Кавказском округе, в том числе в Нальчике, Майкопе, Ставрополе, Черкеске. Там также были получены отказы, которые сейчас находятся на рассмотрении в Европейском суде. Тем не менее, в декабре этого года российские ЛГБТ-активисты смогут увидеть некий прогресс в своей кампании.«В декабре будет заседание комитета министров Совета Европы в Страсбурге, как раз посвященный неисполнению Россией ранее вынесенного постановления Европейского суда по делу о незаконности запрета гей-парадов в Москве. Будет очень интересно посмотреть, каким будет вывод. Уже 8 лет это решение не исполняется. Просто продолжаем подавать заявки и нам продолжают поступать точно такие же ответы. Не исключаю, что в декабре может быть достигнут какой-то прогресс, в том числе на уровне Страсбурга», — заключил Алексеев.Напомним, что в 2011 году Николай Алексеев выиграл дело в Европейском суде по правам человека. По итогам дела «Алексеев против России» ЕСПЧ постановил, что запрет гей-парадов в Москве неправомерен.