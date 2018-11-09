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Общество

Активист: Новый Уренгой отказался стать гей-столицей России

9 Ноября 2018 в 11:15
Активист: Новый Уренгой отказался стать гей-столицей России
ЛГБТ-активист Николай Алексеев в беседе с НСН заявил, что власти Нового Уренгоя не захотели, чтобы их город стал центром притяжения для геев.

В администрацию Нового Уренгоя поступило уведомление о проведении гей-парадов и митингов, один из которых планировалось посвятить превращению города в гей-столицу России. По словам подавшего заявления ЛГБТ-активиста Николая Алексеева, городу можно стать не только газовой, но и «геевской» столицей России.

Однако власти Нового Уренгоя отказались от такого звания. Об этом Николай Алексеев сообщил НСН.

«Мы  только что получили отказы в согласовании этих мероприятий. Опять со ссылкой на федеральное законодательство о запрете гей-пропаганды. Хотя опять же говорю, что никакого отношения к гей-пропаганде эти мероприятия не имеют. Тем не менее, мы будем обжаловать все это в городском суде Нового Уренгоя. Затем если проиграем, то будем опять доводить до Европейского суда», — сказал активист.

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Глава московского гей-прайда добавил, что заявки на проведение аналогичных мероприятий подавались в 311 городов в 81 из 85 субъектов Российской Федерации.

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