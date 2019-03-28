Чаплин: Скоро ведьм сметет Господь!

Протоиерей в эфире НСН опроверг возможность проведения колдовских ритуалов в храме Христа Спасителя.

Легализация «магии» и законодательное регулирование услуг «ведьм» не оскорбляет чувства верующих, заявила на пресс-конференции НСН глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь. Также она сообщила, что провести «магический» ритуал в храме Христа Спасителя стоит 400 тыс. рублей. Ранее она обратилась в Госдума с законопроектом о легализации рынка «ведьм».

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН выразил надежду, что «ведьмами» в самом ближайшем будущем займется Господь.

«Пусть Господь отрегулирует рынок ведьм. Очевидно, что он у нас слишком сильно развился за последнее время: устраиваются разные конгрессы, везде реклама, мы видим появление чванливых дам и господ, которые рекламируют свои услуги. Я уверен, что Господь все это очень скоро сметет из нашего общественного пространства, потому что во всех странах, где люди уважают себя, где понимают, что не надо заигрывать со злой силой, этот рынок маргинален. У нас он тоже постепенно вытесняется из общественного пространства. Мы помним как в 1990-е эти так называемые ведьмы и ведьмаки себя рекламировали на каждому углу, в том числе через телеэфир, большие якобы серьезные газеты. Хочется верить, что Бог и наш народ загонят это странное явление туда, где ему и место: в темные углы, где правит бал Зло», - сказал священнослужитель.

По его словам, утверждение, что в храме Христа Спасителя можно провести любое мероприятие является полной ложью.«Я в свое время давал оценку мероприятиям, которые там проходят, в том числе и концертным программам. Да, там бывают светские концерты, обычно достаточно интересные и целомудренные, не связанные ни с какой похабщиной и тем более темной мистикой. Бывают концерты популярных исполнителей – то, чего я не люблю. Но то, что там делают эти исполнители, весьма благопристойно. Абсолютно точно вам скажу, что ни за какие деньги эти так называемые ведьмы там собираться не будут. Если будут, то после них придется освящать храм, поэтому это невозможно. Однажды там устраивали пляски особы, похожие на ведьм, - вы знаете, чем это кончилось», - заметил клирик.

Напомним, в феврале 2012 года феминистская панк-группировка Pussy Riot провела в храме Христа Спасителя перформанс «Богородица, Путина, прогони». В августе того же года участницы акции Надежда Толоконникова и Мария Алехина были признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам колонии.