Царёв о дорогах в Крыму: Работы ещё непочатый край!

Бывший депутат Верховной рады в эфире НСН посчитал преждевременным разговор о снятии санкций ЕС после визита делегации немецких депутатов на полуостров.

Делегацию немецких парламентариев, которая прибыла с визитом в Крым 3 февраля, удивило качество дорог на полуострове. Об этом рассказал заместитель комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям, председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель. По его словам, представители Германии были наслышаны о плохом качестве дорог, однако трасса по пути из аэропорта, на их взгляд, была хорошей, сообщают РИА Новости.

Бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв, который сейчас проживает на полуострове, в эфире НСН заявил, что в республике ещё многим дорогам нужен ремонт.

«Я бы не стал утверждать, что качество крымских дорог выгодно отличается от немецких или московских. Сейчас очень интенсивно идёт дорожное строительство (трасса “Таврида”, ремонт окружной трассы вокруг Симферополя и других дорог), но работы ещё непочатый край», - отметил собеседник НСН.

По словам Олега Царёва, пока рано говорить о снятии санкций со стороны ЕС.

«В Евросоюзе меняется настроение. Выборы, которые проходили в Германии показали, что люди голосуют за партии, которые выступают за дружбу с Россией. Это происходит не только в Германии, но и в других странах Евросоюза. Говорить об [отмене санкций] на основе одного визита немецкой делегации было бы преждевременно. Это лишь часть депутатов, причём малая часть. Но народная дипломатия очень важна. Из таких маленьких шагов можно пройти большую дорогу», - уверен Царёв.

Напомним, 3 февраля на главной площади Симферополя собрались около 10 тысяч человек, которые выступили против антироссийских санкций, которые ввёл Запад из-за вхождения полуострова в состав РФ. В митинге приняли участие сенатор от Крыма Сергей Цеков, депутаты Госдумы Константин Бахарев и Андрей Козенко и другие представители федеральных и местных властей. Присутствующие на площади активисты принесли с собой плакаты с надписями «Долой санкции», «Крым остаётся российским» и другими, сообщает КИА .