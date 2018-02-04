Сенатор от Крыма: Каждый приезд иностранцев приближает снятие санкций

РИА Новости

Сергей Цеков рассказал в эфире НСН, как встречают в Крыму иностранные делегации и что они потом рассказывают в Европе.

Каждый приезд иностранных делегаций в Крым, особенно, если среди делегатов есть депутаты местных или европейских парламентов, это очередной шаг к признанию Крыма в составе РФ, это очередной шаг к снятию санкций и блокад. Такое мнение высказал в эфире НСН член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Парламентарий отметил, что вокруг полуострова существует серьезная информационная блокада, и каждый визит в Крым европейских политиков и бизнесменов словно приоткрывает «железный занавес».

«Они приезжают, видят все своими глазами, общаются с крымчанами и понимают, что все здесь с точностью до наоборот, по сравнению с тем, что рассказывают в местных европейских СМИ. Побывавшие у нас делегаты понимают, что снятие санкций необходимо не только Крыму, но европейским странам, потому что потери от санкций для обеих сторон практически одинаковые», - заявил собеседник агентства.

По его словам, все иностранцы, которые побывали на полуострове, признали, что нахождение Крыма в составе Российской Федерации абсолютно естественный процесс, и то, что республика после распада СССР оказалась в составе Украины – «большая несправедливость», считает Цеков.

«Мы должны были определять свою судьбу самостоятельно, но там такой возможности не дали. Мы воспользовались ей в 2014 году», - подчеркнул сенатор.

Между тем, Украина уже пообещала немецким делегатам проблемы после визита в Крым. Цеков уверен, что реакция Киева на каждую иностранную делегацию, членов которой СБУ обязательно вносит в «черные списки», гостей не пугает.

«Подобные действия Киева вредят, прежде всего, самой Украине. Тем самым Украина фактически записывает определенный круг людей, нередко влиятельных людей в государствах Европы, в список своих врагов. Киев тем самым просто множит врагов украинского государства. Это совершенно неумно, не дальновидно и не способствует росту авторитета страны в глазах международного сообщества», - сказал сенатор.

Цеков добавил, что со всеми иностранными делегатами, которые когда-либо посещали Крым, сложились хорошие, дружеские отношения.

Делегация депутатов трех земельных парламентов Германии прилетела в субботу, 3 февраля, в Симферополь. В беседе с журналистами, немецкие парламентарии заявили, что санкции против России и Крыма были ошибкой, которая вредит обеим странам.

Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал прибывшую на полуостров делегацию «эмиссарами здравого смысла».