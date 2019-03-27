Бывший зэк рассказал, кого нужно подсадить в камеру к Абызову

ФОТО: Михаил Абызов // Правительство России

«Рэкетир на пенсии» Михаил Орский в эфире НСН посоветовал бывшему чиновнику не жаловаться на соседей по камере.

Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов, обвиняемый в организации преступного сообщества и хищении четырёх миллиардов рублей, помещён в трёхместную камеру изолятора временного содержания (ИВС) по Северо-Восточному административному округу Москвы. Вместе с ним в камере содержится подозреваемый в убийстве и подозреваемый в краже, который был ранее судим. По словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, это является нарушением, так как ранее судимые граждане должны содержаться отдельно, пишет ТАСС. ОНК, по его словам, рекомендовало руководству ИВС перевести экс-министра в другую камеру.

Авторитетный писатель, автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» и, по его собственным словам, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в эфире НСН заявил, что в тюрьме не подбирают соседей по интересам, и посоветовал бывшему чиновнику не жаловаться, а терпеть спокойно.

«Ничего не вызывает большего омерзения, чем вой этих казнокрадов и их присных, когда они попадают в тюрьму. Допустим, завыл Маркелов, бывший глава Марий-Эл, что безобразие, матрас не тот, камера не та, на прогулку не выводят! Что ж ты, падла, сколько руководил республикой, что тебе времени не хватило пройтись по тюрьмам, посмотреть, что там? А как посадили, заверещал как потерпевший. Они же завалили жалобами изолятор! Я прошу прощения, но что за … [хрен] с горы этот Абызов, чтоб ему ещё подбирать сокамерников. Он что, космонавт, что ли? Пусть сидит, падла, с кем посадили. Чем он отличается от автослесаря? Если посадили слесаря, ему нужно будет подбирать шиномонтажника или маляра? Пусть сидит! Ещё бы ему туда пару узбеков посадить, ваххабитов, пусть там намаз слушает. Ни малейшей жалости эти казнокрады у меня не вызывают. Потому что люди по десятку лет получают за пару ящиков коньяка, а эти миллиарды крадут, а получают условно», — возмутился Орский.

Добавим, сам Михаил Абызов на обстановку в ИВС не жаловался, напротив, в интервью «Московскому комсомольцу» он рассказал, что при задержании сотрудники ФСБ вели себя корректно. Также, по его словам, он знает, что делать в случае нарушения своих прав. В беседе с правозащитником он высказал просьбу, чтобы на суде присутствовал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Бизнес-омбудсмен заявил ТАСС, что пока не получил обращение задержанного, однако уже изучает материалы его задержания.