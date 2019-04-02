Бывший шеф-редактор Малахова: «Меня никто не бил!»

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев

Шеф-редактор Ангелина Сурина, проработавшая с Андреем Малаховым более пяти лет, заявила НСН, что не может сказать об известном телеведущем ничего плохого.

В НСН состоялась громкая пресс-конференция на тему: «Телевизионное насилие: Андрея Малахова обвинили в рукоприкладстве». Поводом для её проведения стали слова участницы телешоу Нонны Щукиной, которая обвинила известного телеведущего Андрея Малахова в побоях. С соответствующим заявлением женщина обратилась в полицию. В пресс-центре НСН она рассказала, что скандальный инцидент произошёл 20 марта. Щукина отметила, что пришла понаблюдать за съёмочным процессом в качестве участницы массовки. Позже её по какой-то причине представили, как журналиста другого телеканала, и обвинили в попытке сорвать съёмки. Затем, по словам девушки, к ней подошли Андрей Малахов и его сотрудники, «закинули» её в кабинет телеведущего, где тот нанёс ей несколько ударов по лицу.

Юрист Александр Трещёв, который представляет интересы Нонны Щукиной, заявил, что у него есть информация ещё о двух девушках, которые пострадали от действий телеведущего. В частности, речь идёт о бывшем шеф-редакторе ток-шоу Андрея Малахова Ангелине Суриной, а также Наталье Селунской, которая начинала как героиня шоу, а затем также работала с Малаховым.

В свою очередь, Ангелина Сурина заявила НСН, что никто не выходил с ней на связь, а о том, что её имя фигурирует в громкой истории, ей рассказали знакомые.

«В интернете есть статья, которую примерно три года назад написала Наталья Мурга. В ней содержится информация о том, что Малахов уволил Сурину за "левый" больничный. Это – полный бред. Никто меня не увольнял, не были никакого "левого" больничного. Потом мы никак не могли эту статью убрать. Наверное, именно из-за этой публикации меня решили в вашу пресс-конференцию «вписать», как якобы пострадавшую от Андрея Малахова», - отметила собеседница НСН.

Кроме того, Ангелина Сурина отметила, что проработала с Малаховым шесть лет. И ни от кого не пострадала.

«Хочу отметить, что работа там была жёсткая. Но меня никто не бил!», - заявила бывший шеф-редактор шоу Андрея Малахова.

Также девушка рассказала о том, что с ней никто не связывался – ни юрист Александр Трещёв, ни Нонна Щукина, которая обвинила Андрея Малахова в нанесении побоев.

«Мне скрин статьи переслали знакомые и спросили, буду ли я принимать участие в пресс-конференции. Именно поэтому я связалась с вами, чтобы заявить, что ничего плохого про Малахова я говорить не буду, потому что он ничего плохого и не делал», - добавила собеседница.

Отвечая на вопросо том, будет ли бывший шеф-редактор ток-шоу Андрея Малахова принимать какие-либо меры в отношении Нонны Щукиной и Александра Трещёва, она заявила, что не знает, что именно она может сделать в данном случае.

«Я просто юридически не подкована. И я вообще не уверена в том, надо ли мне на всей этой истории хайпануть», - заключила Ангелина Сурина.

Между тем, юрист Александр Трещёв в рамках пресс-конференции НСН продолжал настаивать на том, что у множества людей накопилось немало претензий к команде Андрея Малахова и самому телеведущему.

«Огромное количество человек людей жалуются на Андрея Малахова. Они были участниками съёмок. Потом их приглашали на работу, они отрабатывали несколько месяцев, а с ними прощались, не заплатив. Если поднять всех, кто пострадал, то это будет вторая волна "Харви Вайнштейна". Хочу отметить, что люди есть, есть камеры. В какой-то момент они просто перестанут хранить молчание, они будут готовы говорить. Если это потребуется», - заключил юрист.

Напомним, ранее адвокат Нонны Щукиной Андрей Кознев в пресс-центре НСН заявил о том, что он и его подзащитная сделали всё для того, чтобы дело в отношении Андрея Малахова, который якобы избил девушку, получило ход.