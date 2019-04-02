Участница ток-шоу: Малахов нанес мне около семи ударов

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Участница телешоу Нонна Щукина обвинила известного телеведущего Андрея Малахова в побоях. С соответствующим заявлением женщина уже обратилась в полицию. В пресс-центре НСН она рассказала, когда, по её словам, произошёл скандальный инцидент.

«Это произошло 20 марта, на киностудии имени Горького. Пришла посмотреть на съёмочный процесс и записалась в ряды массовки. Меня почему-то представили, как журналиста другого телеканала и обвинили в попытке сорвать съёмки. При этом, хочу подчеркнуть, что не вела никакой фото- и видеосъёмки. После ко мне подошли Андрей Малахов и его сотрудники, потом Малахов "закинул" меня в кабинет, после он нанёс мне несколько ударов по лицу. Меня обвиняли в том, что я пыталась сорвать программу. После первой пощёчины я подумала, что он хочет меня запугать. Но затем последовало 7 или 8 ударов, каждый из которых сопровождался комментариями. Хочу отметить, что мне до сих пор интересно, почему во время съёмок Малахов выделили именно меня - он подошёл ко мне и сказал, что я работница другого телеканала. А я просто когда-то была всего лишь участницей другого телепроекта. Не более. А вообще я хотела попасть впоследствии в его команду, а на съёмках заработать деньги», - отметила собеседница НСН.

Напомним, ранее Нонна Щукина заявила, что во время создания одной из передач Андрей Малахов обвинил девушку в попытке сорвать съемку. После чего разъяренный шоумен будто бы затащил ее в гримерку, где избил. Наличие повреждений, якобы нанесенных популярным телеведущим, Щукина готова доказать. Однако Нонна Щукина нашла ещё двух девушек, которые также, по её словам, пострадали от телеведущего. Это Ангелина Сурина, которая работала шеф-редактором у известного телеведущего. А также Наталья Селунская, которая начинала как героиня шоу, а затем также работала с Малаховым.