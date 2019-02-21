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Общество

Брат Елены Батуриной обвинил всех бизнесвумен в «бесовщине»

21 Февраля 2019 в 18:51
Брат Елены Батуриной обвинил всех бизнесвумен в «бесовщине»
Виктор Батурин в беседе с НСН резко высказался о женщинах-миллиардерах. 

Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук в 2019 году была названа второй женщиной-миллиардером в России по версии Forbes. На сегодняшний день её состояние составляет 1,2 млрд долларов, а магазин занимает четвёртую позицию в списке самых дорогих компаний в Рунете. Однако первой женщиной-миллиардером страны остается жена экс-мера Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина – предприниматель, учредитель инвестиционной корпорации «Интеко». В 2010 года Елена Батурина покинула Россию.

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Старший брат Елены Батуриной, российский бизнесмен Виктор Батурин в беседе с НСН заявил, что выступает против того, чтобы женщины вообще занимались бизнесом и, тем более, становились миллиардерами, так как это противоречит их «данным Богом обязанностям».

«Я считаю, что чем больше в России женщин-миллиардеров, тем меньше в России будет рождаться детей.  Женщины  почему-то не хотят заниматься своими прямыми обязанностями - рождением детей, а заменяют эту данную Богом обязанность на тему зарабатывания денег, что является делом бесовским. Пусть каждый занимается своим делом. Мужчина зарабатывает деньги, а женщины рожают детей и их воспитывают, и забирают у мужа зарплату», - заявил Батурин.

Позже стало известно, что в Forbes опровергли попадание Бакальчук в с список миллиардеров. Об этом в прямом эфире радиостанции Серебряный Дождь заявила главный редактор журнала Елена Березанская, подчеркнув, что в рейтинге самых дорогих компаний рунета Wildberrie занимает четвёртое место. В Forbes также отметили, что рейтинг будет опубликован весной, и у Татьяны ещё есть шанс в нём присутствовать.

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