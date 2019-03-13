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Общество

Боярский предложил подлечиться авторам антитабачной концепции

13 Марта 2019 в 18:01
Боярский предложил подлечиться авторам антитабачной концепции
Актер Михаил Боярский в эфире НСН раскритиковал новый антитабачный законопроект Минздрава России.

Министерство здравоохранения РФ разработало новую концепцию по борьбе с курением табака, в рамках которой вейпы и системы нагревания табака Iqos и glo приравниваются к обычным сигаретам, сообщил РБК замглавы ведомства Олег Салагай. Предполагается, что эти меры позволят снизить потребление табачной продукции до 5% к 2030 году, а еще через 20 лет табак и вовсе исчезнет с прилавков российских магазинов.

Народный артист России Михаил Боярский в беседе с НСН с иронией отнесся к инициативе Минздрава и предложил сразу запретить все источники дыма, в том числе автомобили, кастрюли и шашлыки.

«Я не пробовал электронные, курю нормальные сигареты, но чувствую, что болезнь людей, которые заботятся о нашем здоровье, прогрессирует семимильными шагами. Может обратить их внимание на их состояние психическое, на их здоровье? Иначе они еще чего-нибудь придумают. Можно машину запретить, потому что выхлопные газы, правый руль запретить, кастрюлю надо запретить, потому что из них дым идет, шашлыки надо запретить делать, иначе люди задохнутся от дыма, пора заняться здоровьем страны! Их подлечить тоже нужно, всех этих инициаторов, которым делать нечего», - сказал Михаил Боярский.

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Документ «Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку» согласован с Минпросвещения, Минкультуры, ФНС, Минтранспорта и Росстатом и направлен в правительство.

Минздрав разрабатывает антитабачную концепцию третий год. Первая версия содержала большой свод жестких требований, в том числе запрет продажи табака лицам, родившимся после 2015 года.

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