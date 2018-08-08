Безобидное пьянство. Нарколог Минздрава назвал допустимую дозу алкоголя

Фото: Кадр из мультфильма "Ну, Погоди!".

В эфире НСН Евгений Брюн не согласился с выводами британских ученых, по мнению которых выпивать 14 «дринков» в неделю безопасно для здоровья.

Безопасную для здоровья человека дозу алкоголя определили ученые в Великобритании. В неделю можно употреблять 14 так называемых «дриков», что составляет около 14 стопок водки или другого крепкого алкоголя, или шесть кружек пива или столько же бокалов вина, считают исследователи.



В эфире НСН главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, безопасных доз алкоголя для здоровья человека не существует, и британские ученые явно лукавят.

«Весь ужас этих подсчетов в том, что это средняя температура по больнице. Некий среднестатистический человек, который каждую неделю выпивает 14 “дринков”. Ежедневно это 60 мл крепкого алкоголя. Через месяц такого пьянства печень дает маркер на злоупотребление алкоголем. Есть очень много индивидуальных особенностей. Для одних эта доза безопасна, для других она будет опасна, поскольку нет ферментов, как у малочисленных народов Сибири, или какие-то заболевания, которые ухудшают переработку алкоголя, индивидуальные особенности. Говорить о том, что есть безопасные доли алкоголя, не приходится в принципе. Этанол – это токсическое вещество, а продукты его распада его более токсичные. Так что пламенный привет товарищам, которые считают безопасным алкоголь», - пояснил эксперт.

В то же время, небольшое «отравление» алкоголем примерно раз в месяц допустимо, уточнил Евгений Брюн. «Есть общее правило - доза должна быть как можно меньше, а перерывы как можно дольше. У некоторых алкоголь полностью перерабатывается три дня, а у некоторых три недели. Употребление алкоголя раз в месяц может быть безопасным, но небольшой дозы. Такое разовое отравление», - сказал собеседник НСН.

Отметим, что ученые из университета Кембриджа проанализировали состояние здоровья и уровень потребления алкоголя у 600 тысяч человек из 19 стран мира, сообщает РЕН ТВ. В то же время, 18 и более «дринков» в неделю, по данным исследователей, сокращают продолжительность жизни в среднем на пять лет.