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Общество

Брюн призвал создать программу, обучающую искусству пития

16 Июля 2018 в 13:19
Брюн призвал создать программу, обучающую искусству пития
Главный нарколог Минздрава в пресс-центре НСН заявил, что россиянам не хватает алкогольной грамотности. 

Для борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя среди населения необходимо создать телепрограмму по алкогольной грамотности. Об этом на пресс-конференции НСН заявил главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, при выводе алкогольной продукции из продуктовых магазинов в жилых домах в крупные алкомаркеты, возможна реализация идеи «культурпитейщиков», в рамках которой граждан будут учить правильно пить.

Брюн заметил, что в настоящее время на российском телевидении существует большое количество программ, рассказывающих о том, как правильно питаться, одеваться, путешествовать и так далее, однако наблюдается дефицит в сфере алкогольного образования.

«Стыдливо не рассказываем, как надо пользоваться алкоголем. Нужно определенное место, где можно вести профилактическую работу. Этому надо учить. Трибун для этого мало», — сказал Брюн в пресс-центре НСН.

Главный психиатр-нарколог Минздрава отметил, что, конечно, такая программа не должна транслироваться по телевидению в то время, в которое ее могут увидеть дети.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Евгений Брюн заявил, что именно ради детей необходимо запретить продажу алкогольной продукции в жилых домах.

 

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