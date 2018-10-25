Без паники на борту. Летчик рассказал, о чем умалчивают пилоты

Майор ВКС РФ в отставке сообщил НСН о рекомендациях для экипажа воздушного судна во время внештатных ситуаций.

Пилоты признались, что они не говорят авиапассажирам всей правды о последствиях турбулентности, террористической угрозе и качестве уборки на борту, сообщает Daily Mail. К примеру, летчики признались, что им нелегко заметить аэропорт. Кроме того, зарубежные пилоты никогда не станут объяснять пассажирам, насколько опасна турбулентность, сообщать о возрасте воздушного судна, а также о террористах.

Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в эфире НСН подтвердил, что часть информации пассажирам действительно не сообщается.

«Турбулентность человек ощущает сам. О ней просто предупреждают. Летчики видят погодные условия на картах, где зоны турбулентности. Перед ними они включает табло. Предсказать, насколько будет сильная турбулентность, не может никто, поэтому о последствиях и не говорят. Если слабая турбулентность – немножко болтает. При сильной болтает так, что отваливаются полки в самолете. Последствия турбулентности бывают разные. Возраст самолета никто никогда не говорит, это не входит в перечень приветственной информации. Это вообще абстрактное понятие. Самолет может быть в прекрасном техническом состоянии, за ним следят, обслуживают, а ему 30 лет. А другой самолет, которому 5 лет, может быть полной развалюхой, которую только эксплуатируют и не смотрят за ней», - добавил он.

Собеседник НСН также отметил, что экипаж не собщает пассажирам о внештатных и экстренных ситуациях, чтобы не допустить паники среди пассажиров.

«Про террористов, если об этом в курсе только экипаж, а пассажиры ничего не видят, возможно, не будут говорить. А сделают это сообщение мягче о каком-то вынужденном развороте на другой аэродром, чтобы люди не впадали в панику. Паника на борту – это очень опасно. Бывали случаи, когда пассажиры кидались к аварийным дверям, открывали их в полете. Но я думаю, сохранить в тайне террористический акт – маловероятно. Вот если экипажу поступает информация с Земли, что у них на борту бомба, тогда экипаж потихонечку разворачивается, мягко объявляет о вынужденном возвращении в аэропорт, не пугая пассажиров. Есть рекомендации, которые предполагают избегать паники, действий со стороны пассажиров. Пилот должен сделать все, чтобы минимизировать риски», - заключил он.

Ранее сообщалось об инциденте с пассажирским лайнером во время открытия Олимпиады в Сочи, о которой рассказал президент России Владимир Путин. Ему доложили, что самолет, который должен был следовать из Украины в Турцию, захвачен, и террористы требуют посадки в Сочи. Для сопровождения лайнера были подняты истребители, которые могли уничтожить самолет во избежание еще больших жертв. В результате выяснилось, что это была пьяная выходка одного из пассажиров.