Путин рассказал о «пьяной выходке», которую приняли за захват самолета

Перед самым открытием Олимпиады в Сочи случился инцидент с пассажирским самолетом, который спецслужбы восприняли как реальную угрозу теракта. Об этом журналисту Андрею Кондрашову рассказал презент России Владимир Путин.

«Я был уже на середине пути на церемонию открытия Олимпиада, когда ко мне подошел адъютант и передал телефон. Звонил один из руководителей штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. Он доложил, что захвачен самолет, который должен был следовать из Украины в Турцию. Захватчики требуют посадки в Сочи», – рассказал глава государства.

Он признался, что в воздух для сопровождения лайнера были подняты истребители. По регламенту безопасности, самолет с бомбой может быть уничтожен – такой вариант тоже рассматривался в отношении лайнера. Но потом Путину позвонили и сообщили, что имела место «пьяная выходка» одного из пассажиров, а лайнер взял курс на Турцию.

Полная версия фильма «Путин» Андрея Кондрашова опубликована на страничке «ВКонтакте» журналиста Дмитрия Киселева.