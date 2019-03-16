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Общество

Без паники. Чего ждать от цен на хлеб?

16 Марта 2019 в 16:00
Без паники. Чего ждать от цен на хлеб?

Глава Зернового союза в беседе с НСН заявил, что Россия не нуждается в импорте зерновых.

Гильдия пекарей предупредила о возможном повышении стоимости хлебобулочных изделий, пишет Газета.ру.

Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов вырастут по итогам этого года в среднем на 5-6%. Уточняется, что увеличение стоимости не связано с изменением цен на транспортные услуги и упаковку.

Ранее сообщалось, что с начала года средние цены на хлеб из муки первого и второго сортов снизились по сравнению с концом прошлого года на 1,1%, а стоимость хлеба из муки высшего сорта осталась той же.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН заявил, что пока опасаться нечего – речь идет о среднегодовых показателях. Впереди еще 9 месяцев, и пессимистичные прогнозы могут не оправдаться.

«Хлеб дорожает темпами ниже инфляции. Вопрос в том, какие будут ее темпы в дальнейшем, как будет вести себя рубль. По большей части все негативные ожидания, которые были осенью 2018 года по поводу возможного роста цен на хлеб, не состоялись», - заявил эксперт.

По мнению Аркадия Злочевского, сложившиеся в России цены на хлеб не требуют закупок зерновых за границей. «Импорт не нужен», считает глава Зернового союза.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в интервью НСН заявил, что проблема не в ценах, а в доходах населения.

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