Раб своей профессии. Пригожин объяснил, почему россияне так любят Киркорова

Продюсер рассказал НСН о тяжелой работе самых любимых артистов россиян.

Филипп Киркоров возглавил рейтинг любимых артистов россиян. Именно его имя участники опроса «Левада-центра» называли чаще всех остальных (8%), отвечая на вопрос о любимом певце, исполнителе или музыкальной группе. На второй строчке рейтинга с равными показателями (5%) оказались Алла Пугачёва и Стас Михайлов, а третье почетное место в народном хит-параде разделили с показателем в 4% Николай Басков и Лев Лещенко. Чуть меньше россиян (3%) назвали Григория Лепса, Софию Ротару и Владимира Высоцкого в качестве своих любимых исполнителей, а по 2% участников опроса отдали предпочтения Валерии, Диме Билану, группе Любэ, Михаилу Шуфутинскому, Олегу Газманову и Иосифу Кобзону. Исследование проводилось среди 1600 совершеннолетних россиян из 52 субъектов РФ.

Вышеперечисленные имена принадлежат людям, отдающим своей профессии себя, и именно об этом говорит этот соцопрос, заявил НСН продюсер Иосиф Пригожин.

«Если вы видите этих людей в этом списке, это говорит о том, что они отдают себя целиком и полностью. Это результат их труда, и это тот самый результат заметности. Если Филипп Киркоров исчез бы на два-три года, может быть, этого бы и не было. Но он не дает о себе забыть. Он не хочет дать о себе забыть. Это его право, его желание и, наверное, поэтому он и Филипп Киркоров. Он — раб своей профессии, это видно. Коля Басков – раб своей профессии, это видно. Они пашут как звери просто», — рассказал Пригожин.

Не забыл продюсер отметить и свою супругу Валерию, которая, по его словам, «пашет так, что мама не горюй». Причем не только в плане творчества, но и участвуя в разных передачах, телеэфирах, проектах.

«Они же не только выпускают песни с утра до ночи, они участвуют в разных передачах, в разных программах. Они живут этим. Эти люди с утра до ночи отдают себя телевидению, а это такая муторная история. Для того, чтобы туда прийти, нужно привести стилистов, визажистов, парикмахеров. Два часа нужно сидеть на гриме, потом два часа в дороге куда-то доехать и еще два часа сниматься. Таким образом, ты весь день убиваешь на съемку, которая будет в эфире. Это работа. Это отдельная работа. То же самое, гастрольная концертная деятельность. Это репетиции, это недосыпы, это переезды. Эти люди с утра до ночи отдают себя профессии», — подчеркнул собеседник НСН.