«Автомобилисты России» усомнились в сроках введения электронных прав

Глава общественного объединения Виктор Похмелкин в эфире НСН прокомментировал планы ГИБДД ввести с 2020 года электронные водительские удостоверения.

Электронные водительские права могут появиться уже в 2020 году. Об этом сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Михаил Черников. По его словам, помимо удобства для автомобилистов, нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что нововведение будет полезно всем, однако усомнился в том, что заявленные сроки будут соблюдены.

«Введение электронных прав должно предполагать отказ от практики, при которой водитель всегда обязан был иметь при себе бумажные документы – водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства. В этом случае нововведение будет благом, поскольку не надо будет думать, забыл или не забыл документы, таскать их с собой. Всегда можно по электронной базе проверить данные о водителе, имеет ли он удостоверение, ему ли принадлежит данное транспортное средство. То, что попутно они собираются бороться с подделками, это уже проблема полиции, а добросовестных автомобилистов это не сильно волнует. Дай бог, всё это будет реализовано! Однако, честно говоря, в нашей стране всё хорошо не бывает, поэтому возможны сбои в реализации этой идеи и она воплотиться в жизнь не в те сроки, которые сейчас заявлены», - подчеркнул собеседник НСН.

По словам Виктора Похмелкина, введение электронных прав не должно отменять их бумажный вариант, поскольку сама инициатива направлена на облегчение жизни водителей. Однако в реализации идеи могут возникнуть некоторые проблемы.

«Должен быть дубликат новый в виде бумажного носителя, поскольку не все пользуются электронными услугами. Скорее всего, здесь будет применен то же самый принцип, как в ОСАГО, когда есть электронный полис и можно одновременно получить бумажный. Кроме того, очень важно, если ещё облегчится процедура обмена водительских удостоверений», - отметил председатель «Движения автомобилистов России».

Как уточнили в пресс-центре МВД, водителям не придется менять права после ввода электронных удостоверений в России, они останутся действительными. Точно также останутся действующими бумажные паспорта транспортного средства, даже после полного перехода на выдачу электронных версий. Соответствующее постановление правительство приняло на прошлой неделе.

Перейти на оформление паспортов транспортных средств только в электронном виде (ЭПТС) планируется с 1 ноября 2019 года. Это позволит упростить различные виды операций - оформление, страхование, техосмотр автомобиля и т.д.

Кроме того, получение ЭПТС и операции с ним дешевле обойдутся водителю. Так, госпошлина за выдачу и восстановление ЭПТС установлена в размере 600 рублей вместо 800 рублей за бумажный вариант, а за внесение изменений надо будет заплатить в 150 рублей вместо 350 рублей в бумажном варианте.