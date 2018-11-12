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Общество

Автомобилисты России предложили отказывать в страховке водителям не на сезонной резине

12 Ноября 2018 в 18:40
Автомобилисты России предложили отказывать в страховке водителям не на сезонной резине
Эксперт в эфире НСН заявил, что сезонная смена резины обязательно должна быть закреплена законодательно.

Санкции за управление автомобилем зимой без зимних покрышек на данный момент не существует, заявили в ГИБДД России. Сообщение размещено в официальном Instagram-канале ведомства.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.

«Смена резины, особенно зимой, должно быть установлено законодательно. Но я бы сделал косвенные санкции за нарушения, потому что проверять это достаточно хлопотно. Понятно, что шипованную зимнюю резину можно определить на глаз, но есть зимняя резине не шипованная и не любой сотрудник ДПС способен это оценить. А давать дополнительный повод для проверок не хотелось бы. Поэтому в качестве санкций я бы предложил, если человек выехал не на сезонной резине и попал в ДТП, то ему не выплачивается возмещение по страхованию. Как по ОСАГО, так и по КАСКО. При этом будет не важно стал ли он виновником ДТП, либо виновником был признан кто-то другой. Вина состоит уже в том, что водитель выехал не на той резине. Тогда страховые компании имеют полное право отказать им в возмещении. Вот такие санкции, на мой взгляд, были бы эффективны», — предложил собеседник НСН.

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По мнению эксперта, такого рода гибкие санкции не расширили бы полномочия сотрудников дорожной полиции, при этом уважающий себя водитель будет продолжать вовремя менять резину, а не уважающий будет лишён страховки.

«Могут быть и другие косвенные санкции — надо подумать. Такую идею, я думаю, поддержали бы многие автомобилисты», — заключил эксперт.

Напомним, ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что ведомством разработан законопроект о введении штрафа за опасное вождение. По его словам, сумма штрафа будет равняться пяти тысячам рублей. Об этом сообщает ТАСС.
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