Автоэксперт: Запрет грязных машин в Москве не связан с экологией

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН раскрыл причины запрета въезда в пределы МКАД старых автомобилей.

Владельцам автомобилей экологическим классом ниже Евро-2 могут запретить въезд в Москву с 2021 года, а автомобилям класса ниже Евро-3 - въезд в пределы Третьего транспортного кольца, сообщает «Комсомольская правда». Автором идеи выступил Совет по правам человека при президенте РФ. Член СПЧ Сергей Цыпленко пояснил изданию, что целью проекта служит улучшение экологической обстановки в столице после многочисленных обращений граждан.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН предположил, что законопроект в первую очередь направлен на ликвидацию пробок на столичных дорогах.

«Запрет на въезд для определенной категории автомобилей приведет к тому, что часть автомобилей не будет заезжать в центр Москвы, в результате чего пробок будет меньше. Эти машины поедут на третье транспортное кольцо и на МКАД, для них это будет единственным доступным маршрутом. При этом многие обладатели автомобилей с низким экологическим классом могут и не отказываться от своих автомобилей, если редко бывают в центре Москве», - пояснил Шкуматов.

Координатор «Синих ведерок» обратил внимание, что необходимо устранить путаницу в классификации экологического класса автомобилей и навести порядок в документах.