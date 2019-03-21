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Общество

Автоэксперт: Запрет грязных машин в Москве не связан с экологией

21 Марта 2019 в 17:29
Автоэксперт: Запрет грязных машин в Москве не связан с экологией
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН раскрыл причины запрета въезда в пределы МКАД старых автомобилей.

Владельцам автомобилей экологическим классом ниже Евро-2 могут запретить въезд в Москву с 2021 года, а автомобилям класса ниже Евро-3 - въезд в пределы Третьего транспортного кольца, сообщает «Комсомольская правда». Автором идеи выступил Совет по правам человека при президенте РФ. Член СПЧ Сергей Цыпленко пояснил изданию, что целью проекта служит улучшение экологической обстановки в столице после многочисленных обращений граждан.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН предположил, что законопроект в первую очередь направлен на ликвидацию пробок на столичных дорогах.

«Запрет на въезд для определенной категории автомобилей приведет к тому, что часть автомобилей не будет заезжать в центр Москвы, в результате чего пробок будет меньше. Эти машины поедут на третье транспортное кольцо и на МКАД, для них это будет единственным доступным маршрутом. При этом многие обладатели автомобилей с низким экологическим классом могут и не отказываться от своих автомобилей, если редко бывают в центре Москве», - пояснил Шкуматов.

Координатор «Синих ведерок» обратил внимание, что необходимо устранить путаницу в классификации экологического класса автомобилей и навести порядок в документах. 

Автоэксперт призвал оперативнее решать вопрос маркировки по экологическому классу

«Тут другая проблема вырисовывается. Дело в том, что очень многие автомобили вообще не имеют упоминаний об экологическом классе, несмотря на то, что экологический класс этих автомобилей Евро-3, даже Евро-4. Поэтому владельцы таких автомобилей тоже начнут получать штрафы наравне с владельцами машин, которые не соответствуют требованиям по экологическому классу. Сначала надо привести в порядок базу данных, документы автовладельцев, внести изменения в ПТС в графу «экологический класс». После этого можно говорить об ограничениях», - подчеркнул автоэксперт.

Позже столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнил, что ограничения могут коснуться только тяжелых грузовиков и автобусов, въезд для легковых автомобилей в указанные зоны не будет запрещён.

Введение экологических зон для транспорта обсуждается в Москве уже больше десяти лет. Законопроект об ограничении въезда был подготовлен еще при Лужкове, однако так и не был воплощен в жизнь. Летом 2018 года Госавтоинспекция добавила в правила дорожного движения знаки, ограничивающие движение транспорта с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2». Однако на столичных дорогах они так и не появились.

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