Автоэксперт призвал оперативнее решать вопрос маркировки по экологическому классу

Автомобильный эксперт приветствовал идею классификации авто по экологичности и рассказал НСН, как логичнее было бы её воплотить в жизнь.

К 2021 году в России появится база автомобилей, принадлежащих к экологическому классу. Москва и Санкт-Петербург станут первыми городами, где будет введен запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса в определенных районах городов.

Проезд закроют для легковушек с двигателями «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2». Фиксировать потенциальные нарушения будут с помощью камер.

По данным ГИБДД, сейчас около 70% паспортов транспортных средств не содержат отметки об экологическом классе.

Обсуждая сэту инициативуотметил, что процедура маркировки авто должна быть бесплатной и максимально оперативной.

«Начну с того, в Москве и Санкт-Петербурге собираются вводить ограничения на въезд в некоторые районы автомобилей низкого экологического класса. Так что закон есть, но пока не доработаны детали. И до 2011 года в документах на авто не указывался никакой экологический класс, и сейчас нужно сделать так, чтобы пометка появилась. Как это сделать, пока непонятно, но точно все эти новации должны воплотится до 2021 года», - отметил эксперт.Игорь Моржаретто отметил, что процедура должна быть простая и бесплатная. Например, это касается внесения маркировки в электронную базу данных. Составить список всех автомобилей, которые есть на российском рынке с указанием года, модификации, принадлежности к тому или иному экологическому классу. Это позволит очень быстро понять экокласс авто.

«Подобная практика есть в Германии, когда на авто вешается соответствующая табличка. И такая идея очень разумная, это борьба за нашу с вами экологию», - отметил Игорь Моржаретто.

Всего в России, по разным оценкам, зарегистрировано более 20 млн машин возрастом старше десяти лет. Глава ГИБДД Михаил Черников пообещал, что каждый владелец авто будет уведомлен о том, к какому классу отнесена его машина.Он добавил, что присвоение экологических классов автомобилям, для которых он не был установлен производителем, не потребует проведения платных экспертиз водителями.