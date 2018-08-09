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Общество

Автоэксперт: Старые машины новыми деталями по ОСАГО не починить

9 Августа 2018 в 20:30
Автоэксперт: Старые машины новыми деталями по ОСАГО не починить
ФОТО: flickr
Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил, что автопарк России настолько устарел, что найти новые детали на многие машины не удастся.
Российский союз автостраховщиков (РСА) выносит на рассмотрение Банка России и Минфина инициативу использования бывших в употреблении запчастей в случае натурального возмещения ущерба по ОСАГО.

Как пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, случаются ситуации, когда «приезжает автомобиль на СТО, у которой есть договор со страховщиком, станция уговаривает человека поставить старую запчасть, поскольку новую либо найти невозможно, либо «подержанная» стоит гораздо дешевле с учетом износа». По мнению Уфимцева, такую практику стоило бы легализовать.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН назвал эту инициативу сложно реализуемой в нашей стране.

«Когда принимали закон, позволяющий выплачивать денежную компенсацию вместо ремонта, в этот момент как раз выскочила фраза о новых деталях. Еще тогда я сказал, что это невозможно технически, потому что в нашей стране очень старый автопарк, средний возраст машины – 12 лет, а на Дальнем Востоке и вовсе - 21 год. И где найти новую деталь на эти автомобили? У меня нет ответа на этот вопрос», - заявил Моржаретто.

Автоэксперт привел в пример Германию. В соответствующих законах страны прописано, что можно использовать старые детали, но при условии, что они не влияют на безопасность авто.

«И для той же 21-летней машины можно поставить крыло от автомобиля с пробегом, и ничего страшного не случится, а вот если детали тормозной системы, то тут нужно подходить строго», - резюмировал Моржаретто.

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Он предложил в этом случае единственный, на его взгляд, правильный вариант: использовать б/у детали можно, но при ремонте только определённых узлов авто, а при других – это строго запретить.

«Есть еще один принципиальный момент: при ремонте нужно обязательно уведомлять о том, что будут использованы старые детали. Ведь бывают же упертые граждане, они требуют новых деталей. Лучше себя заранее обезопасить. А вот что касается возможного обмана: поставили старую деталь, а написали – новую, то сейчас на приличных сервисах принято возвращать замененную деталь владельцу и отдавать коробочку от новой. Но в любом случае тему контроля нужно еще обговорить отдельно», - заявил НСН Игорь Моржаретто.

Напомним, сейчас закон прописывает ремонтировать авто по ОСАГО только с новыми запчастями. При этом можно использовать и б/у детали, но только после согласования с автовладельцем.
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