Автоэксперт объяснил любовь россиян к машинам определенного цвета

Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, почему на протяжении нескольких десятков лет российские автолюбители выбирают одни и те же цвета.

Портал частных и коммерческих объявления Авито.ру, проанализировав отечественный рынок автомобилей в 23 крупных городах, пришел к выводам, что любимым цветом машин в России является черный. Машины такого цвета стали они стали самыми покупаемыми в 11 городах. На втором месте разместился белый цвет с результатом 7 из 23, тройку лидеров замыкает «серебристый» (5 из 23).

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН объяснил, почему россияне предпочитают более консервативные и спокойные цвета автомобилей.

«Любимые цвета не меняются, по крайней мере, в нашей стране. Если взять первую тройку 10 лет назад, 15 лет назад и сейчас, то это серый, черный и белый. Цвета не меняются, мы люди традиционных вкусов. Хотя в мире тенденции есть, появляются: красный, салатовый и так далее. Они у нас тоже существуют, но первая тройка всегда одна и та же. С одной стороны, традиционализм, с другой - практичность. Плюс, человек, который покупает автомобиль, зачастую планирует его продать через несколько лет, когда, допустим, зеленый выйдет из моды. Я сейчас смотрю в окно, автомобили либо белые, черные или серебристые - других нет», - сказал Моржаретто.

По данным опроса, самыми непопулярными автомобильными цветами в России оказались: розовый, оранжевый, пурпурный, фиолетовый изолотой. Отмечается, что в целом по России самыми популярными машинами большинства цветов являются модели «АвтоВАЗа». Однако есть исключения: «самой желтой» моделью признана «ГАЗель», «самой голубой» - Daewoo Matiz, а «самой золотой» - Daewoo Nexia.