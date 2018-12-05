Автоэксперт назвал бессмысленным введение понятия «Велосипедная зона»

Олег Осипов в эфире НСН объяснил, почему вопрос велосипедных дорожек не является актуальным для России в целом и в частности для Москвы.

Дмитрий Медведев сообщил о введении в России новых дорожных знаков и разметки. Как отмечает ТАСС, по словам премьер-министра, на так называемых спокойных улицах вводится понятие «Велосипедная зона». Максимальная скорость движения на таких участках не должна превышать 20 километров в час. А пешеходам будет разрешено переходить этот участок в любом незапрещенном месте. Источник подчёркивает, что у велосипедистов на соответствующих участках дороги будет преимущество перед автобилистами. Кроме того, в документе, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и соответствующая дорожная разметка.

Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН призвал правительство пересмотреть введение новых дорожных знаков и разметки.

«Должен признаться, что против велосипедистов я ничего против не имею, более того я их даже люблю. Однако я не понимаю, почему из этого нужно делать вопрос для всеобщего обсуждения. Для России это вообще не актуально, с моей точки зрения, а для Москвы тем более. Велосипедистам негде двигаться в столице и делать они этого не смогут, если хотят прожить немножко больше. Я имею в виду грязь, загазованность, холод пять месяцев в году и другие факторы. Вообще разговор о велосипедных дорожках, это мое субъективное мнение, не имеет не малейшего смысла. Наверное, в данном случае правительству виднее», — заявил автоэксперт.

По его словам, вопрос велосипедных дорожек, в крайнем случае, может быть актуален для южных регионов России. Однако даже если взять этот фактор во внимание, то вопросы все равно остаются.

«Во-вторых, я не понимаю, что значит ограничение скорости. Наверное, это и имеет смысл, но маловероятно. Просто должно быть все отдельно. Пешеходы, велосипедисты и автомобили, как это сделано во многих странах мира. С другой стороны, чем бы правительство ни тешилось, лишь бы налоги не поднимало. А то они и то и другое успевают делать», — заключил Олег Осипов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал три закона о проведении в 2019–2028 годах эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Пилотными регионами, где будет действовать новые правила налогообложения, выбраны Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан.