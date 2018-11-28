Время ползти на кладбище. Омбудсмена возмутил закон о самозанятых

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Дмитрий Потапенко в эфире НСН удивился скорости, с которой закон приняла Дума, и раскритиковал этот эксперимент.

Президент России Владимир Путин подписал три закона о проведении в 2019–2028 годах эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Пилотными регионами, где будет действовать новые правила налогообложения, выбраны Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Согласно закону, самозанятые будут выплачивать налог с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальные предприниматели и юрлица — 6%. НДФЛ в размере 13% эта категория россиян платить не будет. Налоговые условия касаются тех, чей максимальный доход не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц).

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН назвал это эксперимент «экскрементам».

«Потенциал этого эксперимента отрицательный. Нужно обратить внимание, из каких бюджетов были созданы дополнительные рабочие места, были арендованы мощности для хранения информации о 15-17 млн самозанятых. С какой скоростью наши думцы «ныкают» эти расходы под ковер, вызывает недоумение», - возмутился эксперт.

В законе прописано, что при регистрации гражданин должен указать регион, где ведет деятельность. Если таких регионов несколько, самозанятый вправе выбрать один из них. В то же время место ведения деятельности можно менять не чаще одного раза в год.

«Калуга, по моему мнению, это план расширения Москвы. Причем аж до Владивостока. До Татарстана у нас скоростная дорога…. К чему приведет этот эксперимент-экскремент?! Часть ИП закроются, перейдут в раздел самозанятых и откроют ООО для работы с юридическими лицами. В итоге государство потеряет деньги, потому что, напомню, налогов там не будет. В эту среду не пойдут 18 млн самозанятых. Их так запугали всеми возможными карами, что впору ползти на кладбище», - сделал свой прогноз относительно нового закона экономист Дмитрий Потапенко.

Уточним, самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, и которые получают доход от своей личной трудовой деятельности, то есть оказывают услуги или продают товары.