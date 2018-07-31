Авиаэксперты поддержали расширение списка ручной клади

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» в эфире НСН напомнил, что женские сумки в норму ручной клади никогда не входили.

Министерство транспорта России утвердило установление минимальной нормы для ручной клади в 5 килограммов. Она будет распространяться на авиабилеты по невозвратным тарифам. Также ведомство определило вещи, которые можно пронести на борт бесплатно. В него вошли дамские сумки, верхняя одежда, мужские портфели, детское питание и другие предметы. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Минтранса. Список не учитывает зонты, фотоаппараты, книги.

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН посчитал документ устранением избыточной нормы.

«Норма, которая была введена, была несколько искусственной. Какие-то вещи там были перечислены, а какие-то точно не были перечислены. Со стороны перевозчиков были предложения, что нужно оставить всё это на усмотрение перевозчиков, то есть государство определяет минимальные весогабаритные характеристики ручной клади, а остальное остается на усмотрение перевозчиков (примерно так сделано во многих странах). Это просто устранение избыточной нормы, которая была», - считает эксперт.

По словам Бориса Рыбака, женские сумки никогда не считались ручной кладью.

«Подавляющее большинство разрешают в качестве ручной клади куда больше, то есть практически все авиакомпании за исключением некоторых лоукостеров разрешают брать на борт чемодан, который можно поставить на полку и разрешают брать с собой портфель, в котором находится компьютер и всякие личные вещи. Никто никогда не отнимал у женщин дамские сумки. Это вполне логично, потому что эта норма, в которой какие-то предметы были описаны, а какие-то – нет, вводила некоторую неразбериху», - пояснил в эфире НСН Рыбак.

Раньше в ручной клади можно было провозить до 10 килограммов, которые входили в минимальную стоимость билетов. Напомним, с 29 сентября 2017 года вступили в силу изменения, согласно которым минимальная норма ручной клади снижена до 5 килограммов. При этом авиаперевозчики могут её увеличивать.

Напомним, ранее министерство транспорта может ограничить работу авиакомпаний, которые часто задерживают вылет, сообщает Ura.ru .