Вторник
31 июля
USD 62.78
EUR 73.2
Общество

Авиаэксперты поддержали расширение списка ручной клади

31 Июля 2018 в 17:01
Авиаэксперты поддержали расширение списка ручной клади

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» в эфире НСН напомнил, что женские сумки в норму ручной клади никогда не входили.

Министерство транспорта России утвердило установление минимальной нормы для ручной клади в 5 килограммов. Она будет распространяться на авиабилеты по невозвратным тарифам. Также ведомство определило вещи, которые можно пронести на борт бесплатно. В него вошли дамские сумки, верхняя одежда, мужские портфели, детское питание и другие предметы. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Минтранса. Список не учитывает зонты, фотоаппараты, книги.

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН посчитал документ устранением избыточной нормы.

«Норма, которая была введена, была несколько искусственной. Какие-то вещи там были перечислены, а какие-то точно не были перечислены. Со стороны перевозчиков были предложения, что нужно оставить всё это на усмотрение перевозчиков, то есть государство определяет минимальные весогабаритные характеристики ручной клади, а остальное остается на усмотрение перевозчиков (примерно так сделано во многих странах). Это просто устранение избыточной нормы, которая была», - считает эксперт.

Контроль за ручной кладью повышает безопасность полетов
По словам Бориса Рыбака, женские сумки никогда не считались ручной кладью.

«Подавляющее большинство разрешают в качестве ручной клади куда больше, то есть практически все авиакомпании за исключением некоторых лоукостеров разрешают брать на борт чемодан, который можно поставить на полку и разрешают брать с собой портфель, в котором находится компьютер и всякие личные вещи. Никто никогда не отнимал у женщин дамские сумки. Это вполне логично, потому что эта норма, в которой какие-то предметы были описаны, а какие-то – нет, вводила некоторую неразбериху», - пояснил в эфире НСН Рыбак.

Раньше в ручной клади можно было провозить до 10 килограммов, которые входили в минимальную стоимость билетов. Напомним, с 29 сентября 2017 года вступили в силу изменения, согласно которым минимальная норма ручной клади снижена до 5 килограммов. При этом авиаперевозчики могут её увеличивать.

Напомним, ранее министерство транспорта может ограничить работу авиакомпаний, которые часто задерживают вылет, сообщает Ura.ru.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.