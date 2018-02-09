Контроль за ручной кладью повышает безопасность полетов

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Эксперты в эфире НСН заявили, что повышенный контроль за провозом ручной клади, который вводит «Аэрофлот», призван обеспечить комфорт и безопасность пассажиров во время полёта.

«Аэрофлот» ужесточает контроль за провозом ручной клади. С 15 февраля в Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании пассажир обязан предъявить на регистрации весь багаж и ручную кладь. А также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади. В том случае, если ручная кладь по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным «Аэрофлотом», пассажир обязан сдать её в качестве регистрируемого багажа. Если в результате будет превышена бесплатная норма провоза багажа, то его [сверхнормативный багаж] необходимо будет оплатить. При отказе пассажира сделать это авиакомпания оставляет за собой право отказать ему в перевозке.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в эфире НСН заявил, что «Аэрофлоту» надо отдать должное: будучи премиальным перевозчиком, он до последнего старался не беспокоить пассажиров излишними проверками.

«Однако те, кто летает, наверняка видят следующее: пассажиры, которые заходят в салон раньше других, забивают все багажные полки, а последние будут за 10 минут до взлёта бегать по салону и пытаться куда-нибудь разместить свои вещи. Это провоцирует конфликты и иногда задержки рейсов. Кроме того, нужно помнить, что существуют установленные производителем ограничения по нагрузке именно на багажные полки. И, если всё без исключения будут бесконтрольно нагружать их, то надо напомнить, что "батарею" бутылок из duty free какая-нибудь из полок во время турбулентности может не выдержать», - отметил собеседник НСН.

Поэтому, по словам эксперта, достаточно большое количество авиакомпаний в России обращают внимание на то, сколько предметов в ручной клади пассажиры проносят на борт, проводят измерение размеров, в ряде случаев даже взвешивают.

«Но надо напомнить, что авиакомпании, которые вообще не контролируют пронос на борт воздушных судов ручной клади, косвенно провоцируют конфликты между пассажирами. Так что, авиакомпании таким образом решают большие проблемы: предотвращение конфликтов и, самое главное, обеспечивают безопасность полётов», - заключил Олег Пантелеев.

В свою очередь руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН предположил, что «Аэрофлот» ужесточает контроль за провозом ручной клади, поскольку в салонах самолётов стало трудно размещать всё то, что пассажиры туда приносят.

«Вообще есть правила, которые, в частности, регламентируют провозку багажа, и их положено выполнять. И они есть у каждой авиакомпании. И время от времени эти правила "разбалтываются". Поэтому авиакомпании и призывают свой персонал и пассажиров точнее исполнять условия, с которыми все соглашаются, когда заключают договор перевозки. И тут ничего особенного нет. А вообще, насколько я знаю, у "Аэрофлота" правила по провозке багажа нормальные и вполне либеральные. Но и их соблюдение надо контролировать», - отметил собеседник НСН.

Добавим, специальная система контроля провоза ручной клади вводится из-за участившихся жалоб пассажиров на нехватку места для ее размещения. Это может провоцировать конфликты на боту, а иногда приводить к задержкам рейсов. При этом отмечается, что в случаях, когда ручная кладь размещена в салоне самолёта без соблюдения установленных норм, может быть нарушен не только комфорт, но и безопасность полёта.