Авиаэксперт предсказал популярность платной регистрации в аэропортах

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал НСН, как россиян приучают к безбумажным технологиям.

Регистрация на рейс в российских аэропортах может обернутся для пассажиров дополнительными тратами. За такое изменение выступает лоукостер «Победа», предложивший Минтрансу исключить за федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Как сообщил глава «Победы» Андрей Калмыков в беседе с РБК, это позволит снизить стоимость каждого авиабилета на примерно 200 рублей. По его мнению, отказаться от регистрации в аэропорту, которая может стоить пассажирам порядка 1 тысячи рублей, в пользу бесплатной онлайн-регистрации решат 90 процентов людей. По словам Калмыкова, выгода от введения платной регистрации в аэропорту очевидна, так как это позволит аэропортам экономить на сотрудниках и стойках регистрации и снизить тарифы для перевозчиков, а это, в свою очередь, приведет к снижению цен на билеты и росту пассажиропотока.

Большинство российских авиакомпаний, скорее всего, поддержат инициативу «Победы», заявил НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.