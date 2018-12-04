Авиаэксперт предсказал популярность платной регистрации в аэропортах

Регистрация на рейс в российских аэропортах может обернутся для пассажиров дополнительными тратами. За такое изменение выступает лоукостер «Победа», предложивший Минтрансу исключить за федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Как сообщил глава «Победы» Андрей Калмыков в беседе с РБК, это позволит снизить стоимость каждого авиабилета на примерно 200 рублей. По его мнению, отказаться от регистрации в аэропорту, которая может стоить пассажирам порядка 1 тысячи рублей, в пользу бесплатной онлайн-регистрации решат 90 процентов людей. По словам Калмыкова, выгода от введения платной регистрации в аэропорту очевидна, так как это позволит аэропортам экономить на сотрудниках и стойках регистрации и снизить тарифы для перевозчиков, а это, в свою очередь, приведет к снижению цен на билеты и росту пассажиропотока.
Большинство российских авиакомпаний, скорее всего, поддержат инициативу «Победы», заявил НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Стоит отметить, что авиакомпания «Победа» уже ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах. С 28 октября эта услуга стоит 25 евро, и, по словам Калмыкова, в настоящее время 83 процента пассажиров отдают предпочтение бесплатной онлайн-регистрации. В авиакомпании надеются, что этот показатель достигнет 95 процентов. Олег Пантелеев отметил в беседе с НСН, что никаких претензий к лоукостеру со стороны регуляторов после этого не было. Кроме того, идея платной регистрации в аэропорту давно зарекомендовала себя среди европейских лоукостеров, которые ввели за эту услугу довольно внушительный сбор, порой свыше 30 евро, добавил собеседник НСН.
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