Ассоциация фармацевтов: В России выявляют менее 1% фальсификата лекарств

Глава ассоциации Российских фармацевтических производителей рассказал НСН, сколько подделок препаратов может быть на самом деле в стране.

В России ежегодно выявляется менее 1% фальсифицированных лекарств. Об этом заявил в ходе пресс-конференции НСН руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Он допустил, что это далеко не весь фальсификат в стране, так как сравнение этого объёма с мировыми данными о количестве подделок препаратов, не позволяет делать такие оптимистичные выводы.

«По статистике выявления у нас менее 1% фальсифицированных лекарственных средств. Но это не значит, что выявлены все 100%. Есть статистика ВОЗ, по общемировому стандарту от 4 до 7%. Я думаю, что у нас столько же примерно есть. Но выявляется менее 1%», — рассказал Дмитриев.

Напомним, ранее эксперт рассказал в эфире НСН, куда обращаться в случае, если вы подозреваете, что вам продали фальсифицированный лекарственный препарат.