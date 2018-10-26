Пятница
26 октября
USD 65.75
EUR 74.99
Общество

Ассоциация фармацевтов: В России выявляют менее 1% фальсификата лекарств

26 Октября 2018 в 16:42
Ассоциация фармацевтов: В России выявляют менее 1% фальсификата лекарств

Глава ассоциации Российских фармацевтических производителей рассказал НСН, сколько подделок препаратов может быть на самом деле в стране.

В России ежегодно выявляется менее 1% фальсифицированных лекарств. Об этом заявил в ходе пресс-конференции НСН руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Он допустил, что это далеко не весь фальсификат в стране, так как сравнение этого объёма с мировыми данными о количестве подделок препаратов, не позволяет делать такие оптимистичные выводы.

«По статистике выявления у нас менее 1% фальсифицированных лекарственных средств. Но это не значит, что выявлены все 100%. Есть статистика ВОЗ, по общемировому стандарту от 4 до 7%. Я думаю, что у нас столько же примерно есть. Но выявляется менее 1%», — рассказал Дмитриев.

Напомним, ранее эксперт рассказал в эфире НСН, куда обращаться в случае, если вы подозреваете, что вам продали фальсифицированный лекарственный препарат.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.