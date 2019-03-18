Аналитик: Получить услуги связи без сим-карты можно будет уже в 2020 году

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Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин рассказал НСН, почему сотовые операторы не в восторге от перспективы внедрения eSIM в нашей стране.

Минкомсвязи собирается разработать правила работы eSIM в России – технологии, позволяющей подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам. Как пишут «Ведомости», там отметили, что законодательных препятствий для внедрения eSIM нет. При этом в Минкомсвязи подчеркнули, что в настоящий момент у провайдеров нет необходимой инфраструктуры, чтобы обеспечить работу eSIM в России.

В свою очередь, аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в беседе с НСН заявил, что eSIM в России появится в 2020 году.

«В настоящий момент принимается "дорожная карта", согласно которой eSIM у нас появятся в 2020 году. К этому моменту наши законы будут подтянуты под то, чтобы использовать eSIM качественно и без всяких проблем. Это первый момент. Второй связан с тем, что у eSIM есть огромное число преимуществ, но есть и большой минус для операторов. Он заключается в том, что та пирамида по «продаже пластика» - обычных SIM-карт - рухнет моментально. Для примера, в 2018 году в России было продано почти 100 миллионов карт. Их себестоимость около 600 миллионов рублей. А есть ещё доставка – логистика, обслуживание и прочее. То есть, в этой сфере крутятся достаточно большие деньги», - отметил собеседник НСН.

По словам Эльдара Муртазина, эти деньги исчезнут, потому то в пластике не будет необходимости. В телефоне появится возможность выбрать SIM-карту любого оператора, тариф и далее по списку.

«Поэтому операторы, наверное, очень не хотят eSIM, но государство, как регулятор, будет настаивать. Потому что плюсов гораздо больше: это и экономия денег, и экономия времени. И самое главное – в вашем телефоне может появиться множество карт. Вплоть до того, что появится такое понятие, как «пассивная SIM-карта». То есть, карта для особых случаев. Здесь простор для улучшения огромный. Я думаю, что их мы увидим в ближайшие 10-15 лет», - резюмировал эксперт.

ESim — это модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы и заменяющий обычную SIM-карту. Для подключения устройства с eSim к сотовой сети пользователю не нужно вставлять в гаджет обычную карту. Достаточно отсканировать предоставленный оператором QR-код или скачивает приложение, и новый номер пишется на встроенной в устройство eSim.

В Минкомсвязи считают, что использование этой технологии не требует внесения изменений в законодательство, так как речь идет о таком же модуле идентификации абонента, как и обычная SIM-карта.

Напомним, ранее статистический портал Statista представил список самых опасных для человека телефонов. По такому показателю, как уровень излучения в «лидеры» выбились Xiaomi, OnePlus и HTC. По мнению исследователей, практически все смартфоны, выпускаемые сегодня, излучают высокий уровень радиации и опасны для здоровья человека. Смартфоны, продаваемые в России, должны соответствовать требования SAR. Допустимое значение составляет до 1,6 Вт.

В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в беседе с НСН рассказал о том, что опасаться радиоактивного излучения от смартфонов не стоит.