«Использовать на расстоянии». Эксперт дал советы по безопасному пользованию смартфонами

Ведущий аналитик Mobile Research group заявил НСН, что нейтрализаторы усиливают электро-магнитное излучение смартфонов

В списке самых опасных для здоровья человека телефонов по уровню излучения оказались Xiaomi, OnePlus и HTC. Антирейтинг смартфонов представил статистический портал Statista. По мнению исследователей, практически все смартфоны, выпускаемые сегодня, излучают высокий уровень радиации и опасны для здоровья человека. Смартфоны, продаваемые в России, должны соответствовать требования SAR. Допустимое значение составляет до 1,6 Вт.

Ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в беседе с НСН рассказал о том, что опасаться радиоактивного излучения от смартфонов не стоит.

«Радиоактивного излучения в телефонах нет, есть электромагнитное излучение, а это разные вещи. Действительно, у телефонов разные радиомодули, по-разному построены антенны, уровень излучения тоже отличается», - сказал эксперт.

Эдуард Муртазин не рекомендовал приобретать китайские смартфоны неизвестных марок из-за их низкой безопасности.

«На сегодня в китайских телефонах noname (собранных из комплектующих неизвестных марок) работа в направлении снижения электро-магнитного излучения, как правило, не ведется. Они – в зоне риска», - сообщил аналитик.

Однако он добавил, что известные компании тоже не всегда соблюдают требования классификации уровней воздействия излучения смартфона в секунду на организм человека (SAR).

«Хотя Xiaomi относится к известным маркам, радиоинженеры в этой компании не очень хороши, поэтому телефоны излучают максимум возможного. Значения SAR каждого аппарата этой марки приближаются к опасному верхнему пределу – 2 Вт/кг», - констатировал Муртазин.

Он развеял миф о том, что дополнительные гаджеты-нейтрализаторы способны снизить уровень электро-магнитного излучения смартфона.

«Основное свойство мобильного телефона – передача данных. Если вы попытаетесь купить чехол или наклейку, которая «нейтрализует» излучение, вы добьетесь обратного эффекта. Телефон повысит радиоизлучение, чтобы у вас была связь», - заявил аналитик.





Эксперт посоветовал анализировать документацию смартфона перед его выбором и использовать гаджет на расстоянии с помощью гарнитуры.

«Если вы говорите по телефону часами нон-стоп, имеет смысл использовать его на расстоянии – через гарнитуру или наушники. Если беспокоит, что вы можете получить порцию электро-магнитного излучения, держа телефон около уха, надо обратиться к показателям SAR при покупке смартфона. Значение SAR имеется в инструкции к каждому телефону – это обязательный параметр. Или вы можете зайти на сайт производителя и там найти нужную информации - в описании к вашей модели смартфона», - сообщил Муртазин.

Ранее автор законодательной инициативы о платной регистрации мобильных устройств в России, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова сообщила в беседе с НСН , что данная мера поможет бороться с кражами и телефонным мошенничеством, повысит безопасность граждан.