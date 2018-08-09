Алкоголь в шкафу не спрячешь. Эксперт раскритиковал идею убрать спиртное с полок

В Госдуме предлагают убрать алкогольную продукцию с открытых полок в магазинах и размещать товар в закрытых шкафах. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Напомним, что аналогичным образом сейчас продают табачные изделия.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз назвал инициативу «очередным всплеском антиалкогольной истерии».
Автор инициативы Леонид Огуль так же напомнил, что в Госдуме прошлого созыва поднимался вопрос об особых условиях продажи алкоголя, но его рассмотрение отложили, сообщает ПРАЙМ. При этом в магазинах шаговой доступности в жилых домах алкоголь уже убрали из общих торговых залов, разместив его в отдельных комнатах, отметил парламентарий.
Отметим, ранее в подмосковном городе Видное посетитель пытался вынести из магазина две корзины с алкоголем. Злоумышленника удалось задержать, на него завели уголовное дело, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».