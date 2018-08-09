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Общество

Алкоголь в шкафу не спрячешь. Эксперт раскритиковал идею убрать спиртное с полок

9 Августа 2018 в 11:48
Алкоголь в шкафу не спрячешь. Эксперт раскритиковал идею убрать спиртное с полок
Фото: shadr.info
В эфире НСН Вадим Дробиз назвал бессмысленной инициативу о запрете продажи алкоголя на открытых полках магазинов.

В Госдуме предлагают убрать алкогольную продукцию с открытых полок в магазинах и размещать товар в закрытых шкафах. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Напомним, что аналогичным образом сейчас продают табачные изделия.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз назвал инициативу «очередным всплеском антиалкогольной истерии».

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«Это решение не будет принято, оно бессмысленное. Есть алкомаркеты, продуктовые магазины, которые продают алкоголь. У 75 процентов магазинов отсутствует возможность спрятать алкоголь. Они не могут его продавать, как табак - перенести в отдельно расположенное помещение, отделенное дверью. Такой возможности просто нет. Кстати, меры по табаку не принесли никакого эффекта, кроме того, что на этой теме сделали себе пиар группы депутатов и чиновников», - сказал эксперт в эфире НСН.

Автор инициативы Леонид Огуль так же напомнил, что в Госдуме прошлого созыва поднимался вопрос об особых условиях продажи алкоголя, но его рассмотрение отложили, сообщает ПРАЙМ. При этом в магазинах шаговой доступности в жилых домах алкоголь уже убрали из общих торговых залов, разместив его в отдельных комнатах, отметил парламентарий.

Отметим, ранее в подмосковном городе Видное посетитель пытался вынести из магазина две корзины с алкоголем. Злоумышленника удалось задержать, на него завели уголовное дело, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

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