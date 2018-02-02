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Общество

«Новая газета»: Точку в деле Феруза ставить рано

2 Февраля 2018 в 17:20
«Новая газета»: Точку в деле Феруза ставить рано
Надежда Прусенкова в эфире НСН выразила опасение, что решение суда может быть не исполнено.

Автор «Новой газеты» Али Феруз получил от  Мосгорсуда разрешение выехать из России в Германию. Однако прежде он должен предоставить соответствующее ходатайство, передает «Би-би-си». А до этого журналист останется в спецприемнике для иностранцев.

Руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова в эфире НСН объяснила, почему нельзя считать, что в деле Али Феруза поставлена точка.

«Она будет поставлена в тот момент, когда Али сядет в самолет и этот самолет оторвется от российской земли. Пока это, скорее, предварительный момент. Он полон надежд, мы стремились к этому решению и приветствуем его. Но это пока не конец истории, потому что нужно дождаться, пока решение будет готово, чтобы передать его в службу, которая непосредственно занимается освобождением и сопровождением Али из центра содержания иностранных граждан, где он сейчас находится. У нас пока нет ясности, как они отнесутся к этому решению суда, будут его исполнять или нет. Противодействие на этом уровне было довольно значительным все те полгода, что Али находится в центре содержания. Но мы надеемся, что все будет без ощутимых препятствий и в ближайшее время Али покинет Россию. И только тогда мы сможем сказать, что все, «счастливого пути»», - сказала она.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы дважды выносил постановления о выдворении Феруза на родину в Узбекистан. Последнее постановление было отменено Верховным судом России в конце января. По словам Феруза, на родине ему грозит смертельная опасность.

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