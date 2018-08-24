Алексей Кортнев рассказал, как бороться с осенней хандрой

Лидер группы «Несчастный случай» рассказал НСН, как побороть душевную тоску.

В столичном департаменте здравоохранения предупредили о приходе осенней хандры. Главный специалист по психологическому здоровью Георгий Костюк, существует весеннее и осеннее обострения аффективных расстройств. Осень с ее дефицитом солнца и увядающей листвой создает депрессивную предрасположенность у эмоциональных людей. Согласно исследованиям, в Москве от депрессии страдает порядка 6% населения, но они не обращаются за помощью, передает Агентство «Москва».

В эфире НСН лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев сообщил, что депрессии не подвержены люди, которые любят свое дело.

«Мне кажется, что депрессия связана с тем, что люди возвращаются к нелюбимой работе. Поскольку я свои занятия очень люблю и с большим удовольствием встречаю начало нового концертного и театрального сезона, у меня никакой депрессии нет. Хотя все песни я посвящаю чему-то печальному, что дает какой-то надлом в душе. Тому, что мне нравится, я редко посвящаю песни. Людям, которые испытывают депрессию, наверное, можно посоветовать только поменять отношение к тому, что они делают. Нужно научиться любить то, что ты делаешь, или поменять занятие. Тогда никакой хандры не будет», - заключил музыкант.

Большинство врачей убеждены, что главным средством избавления от хандры является тщательный анализ человеком своего образа жизни и внесение полезных корректировок в режим дня. Преодолеть депрессивные состояния помогут правильное питание, физическая нагрузка, здоровый сон и оптимизм.