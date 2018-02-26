Ахеджакова заступилась за Серебрякова и назвала «сволочью» депутата Госдумы

ФОТО: Лия Ахеджакова // vladtime.ru

Артистку возмутила идея депутата рекомендовать режиссёрам не звать на съёмки актёров со взглядами, как у Алексея Серебрякова.

После нашумевшего интервью актёра Алексея Серебрякова, в котором он назвал национальной идеей страны «силу, наглость и хамство», прошла почти неделя, но его обсуждение продолжается. В понедельник высказался на этот счёт депутат Госдумы Иван Сухарев. Он подготовил запрос главе Минкульта Владимиру Мединскому, в котором предлагает выпустить рекомендацию для режиссёров с советом не снимать в отечественном кино артистов с «антироссийскими взглядами». Как отмечает «Русская планета», парламентарий подчеркнул, что «запрещать ничего не надо, но обратить внимание на эту ситуацию следует».

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН возмутилась предложением депутата. По её словам, под понятие «антироссийские взгляды» может подвести любое высказывание.

«Сволочи! Антироссийскими взглядами можно назвать всё, что угодно! Это может быть любая подстава. Но если они хотят меня лишить работы, то, спасибо, я сейчас в кино не снимаюсь. Если они меня ещё и из театра выгонят на старости лет, большое им спасибо. Вот поработают на нашу Родину. У меня взгляды другие, не такие как у них. Я не спрашиваю, почему меня хорошие режиссёры не зовут сниматься. А к плохим или тем, у кого слабые сценарии, так я и сама не иду. Может быть, кому-то и запрещают звать, но я не знаю», — призналась НСН Ахеджакова.

При этом, Народная артистка заявила, что не удивится, если эта инициатива возымеет эффект и превратится в очередной виток травли деятелей искусства.

«Запросто, я верю в то, что это травля. Потому что то, что происходит сейчас с Малобродским, Итиным и главное, с Кириллом Серебренниковым, это травля! Я была на суде, и своими глазами всё видела. И если они собираются ещё кого-то травить, я этому не удивлюсь, я этого жду», — заявила НСН актриса.

Ранее Лия Ахеджакова вступилась за Алексея Серебрякова в беседе с НСН. Она пояснила, почему вокруг его высказывания возник такой ажиотаж. Добавим, что мнения по поводу заявления актёра разделились, как в профессиональной среде, так и среди лиц, имеющих опосредованное отношение к искусству.