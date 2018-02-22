Ахеджакова: Никогда я не встану на сторону тех, кто поносит Серебрякова!

Народная артистка заявила НСН, что его противникам просто не на что было «наброситься и кусать».

Высказывание актёра Алексея Серебрякова о национальной идее России, которой, по его словам, являются «сила, наглость и хамство», активно обсуждают в сети уже несколько дней. Часть представителей сферы искусства встала на защиту артиста и его убеждений, другая, напротив, осудила.

В эфире НСН Народная артистка РФ Лия Ахеджакова присоединилась к сторонникам Серебрякова. Она объяснила, почему из-за слов актёра разгорелся такой затяжной скандал.

«Я его обожаю. Это умнейший, трогательный человек. Большой артист! Я слышала его рассказы, правда не в этом интервью. Но он большая умница, человек, очень болеющий душой за то, что происходит в России. Никогда в жизни я не встану на сторону тех, кто сейчас с таким удовольствием его поносит и даже предлагает его больше не снимать! А кого вы будете, ребята, снимать тогда? Это один из лучших наших актёров. Но мы, правда, видно, без всех можем обойтись. На него набросились, потому что надо накинуться и кусать-кусать-кусать! Рвать на части. Более подходящего на сегодняшний день, видимо, не было», — заявила Ахеджакова.

Она припомнила другие ситуации в России, когда жертвами нападок становились видные театральные деятели.

«Совершенно ни в чём не повинный Малобродский восемь месяцев сидит в тюрьме, и не объявляют, в чём он виноват. То, что умирала мама у Кирилла Серебренникова, и его не пускали из-под замка из дома! То, что людям шьют какое-то страшное дело по воровству, интеллигентнейшим людям! Театру, который за пять лет, сумел стать одним из лучших в Москве! А они кидаются на Лёшу (Серебрякова), который не такой квасной патриот, как эти горлопаны, которые по ночам орут, какие все кругом враги, как нас все ненавидят, и как мы им всем можем повторить войну! Занимаются, чёрт знает чем», — заключила актриса.

Добавим, что на горячие споры вокруг национальной идеи отреагировали даже в администрации президента. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, «Кремль не относится к его [Серебрякова] позиции», цитирует его Ura.ru.