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Общество

Адвокат Карабанов: В деле Белых есть политическая подноготная

2 Февраля 2018 в 16:30
Адвокат Карабанов: В деле Белых есть политическая подноготная
ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что приговор Белых будут использовать, чтобы поставить на место коррумпированных чиновников.   

Пресненский суд Москвы признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взяток и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 48 миллионов рублей. Кроме того, он не сможет занимать должности на государственной службе в течение трех лет после освобождения. Оглашение приговора, насчитывающего 400 страниц, продолжалось около 10 часов. Из-за плохого самочувствия подсудимого перерыв в заседании объявлялся четыре раза. Ранее в эфире НСН адвокат Белых Андрей Грохотов заявил, что решение суда будет обжаловано. В свою очередь, Генпрокуратура также может подать апелляцию, поскольку считает приговор недостаточно суровым.

Между тем, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН призвал не проводить аналогий с приговором экс-министру экономразвития Алексею Улюкаеву, который ранее также получил восемь лет строгого режима.

В свою очередь глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, с чем связан достаточно суровый приговор, вынесенный в отношении бывшего губернатора Кировской области:

«В этом деле присутствует политическая подноготная. Именно этим обусловлен достаточно немаленький срок по этой статье. И, как мне кажется, большая часть экономического и политического сообщества реально оценила, что пули летят над головой и достаточно близко. Этот приговор будут использовать для того, чтобы поставить на место, как коррумпированных чиновников, так и непослушную оппозицию. Я уверен, что коррупционные скандалы с применением такой тяжёлой техники, как максимально строгий приговор по таким делам, ещё будут использоваться в ближайшее время», - отметил собеседник НСН.

Адвокат Белых рассказал о подготовке к апелляции на приговор
Адвокат подчеркнул, что срок, который получил Никита Белых, практически приближен к максимальному по данной статье.

«Он говорит о том, что с Белых, как и в своё время с Улюкаевым, поступили принципиально и достаточно жёстко»,  - резюмировал эксперт.

Напомним, Никита Белых был задержан в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов. Следствие обвинило его в получении взятки в особо крупном размере. Вскоре после задержания Владимир Путин снял Белых с должности с  формулировкой «в связи с утратой доверия».

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