Адвокат: Увольнение за утрату доверия приведет к злоупотреблениям

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В эфире НСН юрист рассказал, что понятие «утрата доверия» развяжет руки работодателям для безнаказанного увольнения сотрудников.

Минтруд рассмотрит возможность введения новой нормы увольнения за утрату доверия в Трудовой кодекс, заявил глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак. Он пояснил, что такая норма действует только для госслужащих, но представители бизнес-сообщества попросили министерство распространить ее на некоторые коммерческие компании.

В эфире НСН юрист, адвокат Тимур Маршани предупредил, что при получении права увольнять работников по причине утраты доверия работодатели смогут избавляться от любых неугодных им сотрудников.

«Если статья 81 Трудового кодекса будет дополнена нормой, позволяющей работодателю увольнять сотрудника в связи с утратой доверия, это создаст очень широкое поле для толкования данной нормы и, самое главное, для самопроизвольных решений, которые будет принимать работодатель. Это развяжет руки работодателю в отношении работника. Работодатель сможет абсолютно произвольно трактовать это, и под утрату доверия сможет попасть любой неугодный сотрудник», — отметил адвокат.