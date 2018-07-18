Футуролог рассказал, кому роботы разрешать работать в будущем

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ВШЭ Андрей Коротаев рассказал НСН, каким профессиям не грозит лишение рабочих мест из-за развития ИИ.

По прогнозам исследовательской компании PwC, роботы и искусственный интеллект создадут столько же рабочих мест, сколько займут, пишет Business Insider. Ожидается, что в Великобритании к 2037 году исчезнет 7 миллионов рабочих мест, но появится 7,2 миллиона новых постов.

Исследователи предсказывают, что искусственный интеллект заменит людей на почти 40 процентах рабочих мест в транспортной сфере и 30 процентах в промышленности. Однако в других областях развитие технологий прибавит намного больше рабочих мест, чем уберет.

В эфире НСН профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев рассказал, в каких сферах искусственный интеллект не только не сможет заменить человека, но и создаст его большую востребованность.