Адвокат: У Серебренникова есть шанс отделаться условным сроком

ФОТО: Кирилл Серебренников // Аккаунт режиссёра в Facebook

Александр Карабанов рассказал НСН, что поможет режиссёру избежать тюрьмы.

Мещанский суд Москвы признал режиссёра Кирилла Серебренникова, экс-директора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского, продюсера Юрия Итина и экс-руководителя департамента господдержки искусства Минкультуры Софью Апфельбаум гражданскими ответчиками по делу «Седьмой студии», сообщает РИА Новости. Они обвиняются в хищении государственных средств в размере 133 миллионов рублей.

Этот этап судебного процесса касается исключительно имущественной стороны дела, разъяснил в эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов. Однако он не исключил возможности для фигурантов дела избежать тюремного заключения.

«Это говорит о том, что государство считает, что действиями данных фигурантов ему, в лице министерства культуры, был причинён ущерб. И естественно, что в дальнейшем будет включена определённая исполнительная процедура, в ходе которой эти деньги суд взыщет. Это очень узкая процедура, касающаяся только гражданско-материальной ответственности, которая возникает у фигурантов дела. Но, если Серебренников или его друзья компенсируют ущерб, который возник, у него есть шанс получить условный срок», — заявил Карабанов.

Добавим, Серебренников и другие фигуранты дела не признают вину. Единственной, кто пошёл в ходе расследования на сделку со следствием, стала бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Она дала показания против остальных обвиняемых, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Также в ходе слушания защита Серебренникова заявила о сомнениях Минкультуры в ущербе, причинённом действиями обвиняемых. Так, в предварительных слушаниях представители ведомства заявляли, что сумма их претензии составляет не 133 миллиона, а 39 миллионов рублей. Адвокат режиссёра утверждает, что об этом имеется соответствующая запись. Допрос Серебренникова по делу о хищении продолжится 8 ноября в 9:30 утра по московскому времени.