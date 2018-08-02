РАН: Награда Серебренникова французским Орденом имеет политический подтекст

ФОТО: Кирилл Серебренников // Facebook

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН заявил НСН, что значимость самой награды играет в этом жесте Франции второстепенную роль.

Наградить российского режиссёра Кирилла Серебренникова Орденом Искусств и литературы решили французские власти. Указ о присуждении высшей степени ордена — командора — подписала министр культуры Пятой республики Франсуаза Ниссен, передает французское радио RFI.

Напомним, что Кирилл Серебренников уже почти год находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Худрука «Гоголь-Центра» подозревают в хищении госсредств, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа».

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН отказался обсуждать значимость этой награды, указав на политический подтекст в самом жесте французской власти.

«Здесь вполне очевиден политический подтекст. Потому что наши западные коллеги склонны любые проблемы с законодательством, в том числе и связанные с финансовыми махинациями, политизировать. Пытаются сказать, что наши власти преследуют свободомыслящих либеральных художников. Этот тезис наши западные партнёры всегда ставят нам в укор. Поэтому я бы рассматривал присуждение этой премии именно в таком политическом смысле. Потому что, какие бы привилегии она не давала, почётной ни была, это всё имеет второстепенное значение», — заявил Фёдоров.

Это уже не первый жест поддержки Серебренникова со стороны Франции. Так, на кинофестивале в Каннах артисты фильма «Лето» вынесли табличку с именем режиссёра в знак поддержки, к ним присоединился президент фестиваля Пьер Лескюр и директор Тьери Фремо. Место для Серебренникова в зале держали до конца фестиваля, несмотря на то, что было известно, что его не отпустят в Канны. Также отмечается, что худрук «Гоголь-Центра» получил серьёзную поддержку на Авиньонском фестивале, который проходил во Франции с 6 по 24 июля. Вероятно, что одну из его постановок включат в программу фестиваля в 2019 году.

Добавим, что единственной из задержанных по делу «Седьмой студии», кто признаёт вину, стала бывший главбух студии Нина Масляева, она пошла на сделку со следствием. Сам Серебренников вину отрицает, на последнем заседании он выступил с речью, в которой указал, что следствие выдвигает абсурдное обвинение. По версии следствия, руководство «Гоголь-Центра» обналичило деньги, выделенные Минкультом на проект, а после, украв их, на них же и проводило проект «Платформа». Режиссёр признал, что обналичивать деньги с целью сокращения налоговых выплат нехорошо, но попросил обратить внимание, что следствие игнорирует ходатайства о том, чтобы были проведены экспертизы, отслеживающие, на что шли обналиченные деньги. На них, по его словам, были закуплены декорации, костюмы, из них же выплачивались зарплаты, за которые сотрудники театра расписывались в кассе. Несмотря на все аргументы, суд оставил Серебренникова под домашним арестом до 22 августа.