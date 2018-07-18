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Общество

Адвокат рассказал, почему Дрыманов отказался от защиты

18 Июля 2018 в 14:37
Адвокат рассказал, почему Дрыманов отказался от защиты
Александр Карабанов заявил НСН, что задержанный генерал СКР решил защищаться самостоятельно не потому, что не доверяет адвокатам.

Экс-руководитель московского СКР Александр Дрыманов, помещённый накануне в СИЗО на два месяца, отказался от услуг защитников. Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН отметил, что генерал это сделал с возможной целью менять концепцию своей защиты в случае необходимости (слушайте аудио).

«Заседание по ходатайству следователей проходило в закрытом режиме. Формально Александр Дрыманов заявил, что ему защитники пока не нужны, поскольку он сам является профессионалом и может оценить все риски, которые могут быть связаны с защитой. Я считаю, что это правильное решение, поскольку даёт ему право на манёвр, если он захочет поменять концепцию своей защиты. В частности, если, например, показания даны без участия адвокатов, им можно давать интерпретацию и видоизменять», — заявил адвокат.

Напомним, что сотрудники ФСБ задержали экс-начальника главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро молодой) Андрею Кочуйкову (Итальянец).

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