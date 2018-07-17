Экс-генпрокурор рассказал о мотивах задержания Дрыманова

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В эфире НСН Валентин Степанков сообщил, что расследование вокруг главного следователя Москвы в рамках дела «Шакро Молодого» велось уже давно.

Сотрудники ФСБ задержали экс-начальника главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро молодой) Андрею Кочуйкову (Итальянец), сообщает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что показания на него дал его бывший заместитель Денис Никандров, арестованный ранее в рамках расследования дела «Шакро-молодого».

В эфире НСН первый генпрокурор России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Валентин Степанков заявил, что «первоисточником для задержания главного следователя Москвы послужил дело Никандрова». «Может, в ходе расследования вскрылись еще какие-то факты, но о них знают только те, кто занимается расследованием дела», - отметил он.

Степанков рассказал, что расследование вокруг Дрыманова велось уже давно.

«Вопросы уже и ранее задавались. Как мне известно, пока он был при должности, Бастрыкин не давал согласия на его освобождение [от должности] и привлечение к ответственности. Сейчас, видимо, эти препятствия отошли. Теперь суд будет оценивать, насколько доказательства серьезные. Сложно предположить, куда дальше потянутся «нити» этого дела», - отметил первый генпрокурор России.

Как сообщает РИА Новости, Дрыманов помещен в «СИЗО» Лефортово и никаких обвинений ему пока не предъявили. Известно также, что 1 июня он написал рапорт об увольнении с поста начальника столичного главка СК, пишет «Свободная пресса». По официальной причине - в связи с выходом на пенсию.

Напомним, в марте этого года Никулинский суд Москвы приговорил к 9 годам и 10 месяцам заключения в колонии криминального авторитета Захария Калашова Он признан виновным в вымогательстве. Шакро Молодого обвиняли в вымогательстве взятки у владельца московского ресторана Elements, в конфликте погибли два человека. Всего число фигурантов объединённого дела о двух вымогательствах составляет 14 человек.

