Адвокат рассказал, кто ответит за нападение львицы на ребёнка

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Тимур Маршани объяснил НСН, какое наказание и кому из сотрудников цирка грозит после инцидента.

Трёхлетняя девочка, пострадавшая от нападения львицы в цирке в Успенском районе, впала в кому, сообщает «Кубань 24». У ребёнка повреждён лицевой нерв, а также травмирован позвоночник и диагностирована черепно-мозговая травма.

Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, кто понесёт ответственность после нападения, и каким может быть наказание для виновных.

«В первую очередь, отвечать будут лица, ответственные за обеспечение безопасности при оказании услуг потребителям, к которым в данном случае относятся дети младше 6 лет. И основания для привлечения к уголовной ответственности предусмотрены статьёй 238 УК РФ, часть 2, пункт Б. Она предполагает взыскание штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 6 лет с дополнительным наказанием — штрафом до 500 тысяч рублей», — рассказал юрист.

По его словам, прежде всего ответственность будут нести генеральный директор передвижного цирка-шапито, а также дрессировщик, во время выступления которого случилась трагедия. Список ответственных может быть расширен, если обеспечение безопасности входило в обязанности других лиц.

«Лицом, которое будет отвечать в данном случае, является не только генеральный директор, но и тот, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности во время циркового представления. Круг субъектов, которые будут отвечать, будет определяться должностной инструкцией, а также локальными актами компании. Самое главное, квалификацию действий конкретного лица будет определять следователь. Директор будет отвечать по статье 238 УК РФ, части 2, пункта Б, только при условии, что именно на нём лежали обязанности по технике безопасности. В этом случае директор будет отвечать наравне с лицами, в обязанности которых входило обеспечение техники безопасности при цирковом представлении, в котором присутствовали хищники. Безусловно, дрессировщик будет отвечать. Тем более, ребёнок не мог сам попасть на цирковую арену. Следить за этим должен дрессировщик, специальная группа лиц, которая контролирует дрессировку хищника. Кроме того, они должны были отгонять хищника специальными пожарными гидрантами и находиться в непосредственной близости. Также каждый из дрессировщиков вооружён огнестрельным оружием, которым отгоняют хищника, если он попробует вырваться на свободу, за пределы арены. Так что, нести ответственность должен не только генеральный директор», — заключил Маршани.

Нападение на ребёнка в передвижном цирке произошло 28 октября. Львица схватила девочку из первого ряда и втащила на манеж. По факте происшествия заведено уголовное дело, в его рамках задержан директор цирка. В его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.