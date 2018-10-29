Запашный раскритиковал цирковые «Рога и копыта», где звери хватают детей

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Эдгард Запашный рассказал НСН, кто виноват в нападении животного на трёхлетнюю девочку.

Львица в передвижном цирке напала на трёхлетнюю девочку. Инцидент произошёл в селе Успенское в Краснодарском крае, где во время выступления животное схватило ребёнка из первого ряда и вытащило через сетку на манеж. Ребёнок был экстренно госпитализирован, по факту происшествия заведено уголовное дело. В рамках расследования задержан директор передвижного цирка, сообщается на сайте Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН заявил, что в цирке, где произошло нападение, могла быть нарушена техника безопасности, иначе животное не смогло бы достать ребёнка сквозь заграждение.

«По видео не совсем понятно, как была сделана сама страховка, сама сетка. Изначально она выглядит конструкцией из троса, но почему так спокойно львица смогла достать ребёнка, не понятно. Вполне возможно, что либо ячейка была очень большая, и лапа животного спокойно сквозь неё пролетела, либо она была очень плохо натянута и дала сразу люфт, через который животное смогло дотянуться до своей жертвы. Но сетка — это, как правило, ответственность артиста и директора цирка. Артист должен убедиться, что сетка хорошо установлена и готова к работе с животными. Директор должен постоянно проверять качество ограждения, на него должны быть специальные документы. Она должна проверяться инженером по технике безопасности — акт приёма самой сетки, подрамы. Если цирк переезжает, то фактически в каждом новом городе они должны делать акт приёма всего реквизита и артистов. Что, наверняка, не происходит в таких частных конторах “Рога и копыта"», — заметил Запашный.

Причиной инцидента, по его мнению, стала преступная халатность, как со стороны владельца цирка, так и самого дрессировщика. Он отметил непрофессионализм поведения артиста, который не смог совладать с ситуацией.

«Я считаю, что здесь не то что ошибка, а преступная халатность, нескольких ответственных людей. Естественно, директора или владельца цирка, который взял к себе такого непрофессионального дрессировщика. Вполне возможно, что это одно и то же лицо, потому что контора частная. Там буквально с первых секунд понятно, что человек крайне непрофессиональный. Человек, который занимается этой работой только потому, что можно, потому что нет никаких ограничений для того, чтобы приобрести животное и начать с ним работать. Я даже не знаю фамилию и имя этого дрессировщика. К сожалению, в нашей стране таких людей пару десятков есть», — заявил Запашный.

Судя по видеозаписи происшествия, дрессировщик оказался не готов к такому развитию событий и не учёл особенность поведения молодого животного, добавил артист.

«Это молодая львица, девочка, которая находится в таком возрасте, когда она с удовольствием преследует любую цель, не всегда даже с желанием убить. Она может прыгнуть, чтобы поиграть. Но так как это молодое животное, оно всегда автоматически выпускает когти, иногда даже в форме игры травмирует. Но здесь была не игра, это было самое настоящее нападение. И дрессировщик его пропустил — не видел, не понимал, и, по-моему, не был готов к этому морально. Видимо, такое произошло у него впервые. И опыта и осознания того, что так может быть, у него не было в принципе. Полностью растерянный человек», — заметил Запашный.

Более того, по его словам, нельзя отрицать и вину лица, сопровождавшего ребёнка.

«И третье, конечно же, человек, который сопровождал этого ребёнка. Я не совсем знаю, родитель это, родственник или друг — кто догадался бросить ребёнка в первом ряду, чтобы сделать фотографию на фоне работы животных», — возмутился дрессировщик.

Добавим, в сети появилось видео нападения, на котором видно, что животное неожиданно отреагировало на аплодисменты и накинулось на девочку в первом ряду. Львица схватила ребёнка за руку и втащила через ограждение на манеж. Там она укусила девочку за голову. В настоящий момент пострадавшая после операции переведена в детскую краевую больницу.