Кокорина и Мамаева ограничили в еде в СИЗО и в количестве тренировок

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву сократили время пребывания в спортивном зале СИЗО «Бутырка». Администрация изолятора разрешила заниматься в спортзале только два раза в неделю вместо пяти. Интенсивные тренировки футболистов не позволяют другим заключённым поддерживать физическую форму. Также администрация СИЗО ограничила количество посылок с едой от родных.

Издание «Свободная пресса» напоминает, Кокорин и Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Обои игрокам может быть продлен срок предварительного заключения - до 8 февраля. Ранее озвученная дата – 8 декабря. Как рассказал адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов, это связано с необходимостью проведения ряда дополнительных экспертиз.