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Кокорина и Мамаева ограничили в еде в СИЗО и в количестве тренировок

9 Ноября 2018 в 08:37
Кокорина и Мамаева ограничили в еде в СИЗО и в количестве тренировок
Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву сократили время пребывания в спортивном зале СИЗО «Бутырка». Администрация изолятора разрешила заниматься в спортзале только два раза в неделю вместо пяти. Интенсивные тренировки футболистов не позволяют другим заключённым поддерживать физическую форму. Также администрация СИЗО ограничила количество посылок с едой от родных.

Издание «Свободная пресса» напоминает, Кокорин и Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Обои игрокам может быть продлен срок предварительного заключения - до 8 февраля. Ранее озвученная дата – 8 декабря. Как рассказал адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов, это связано с необходимостью проведения ряда дополнительных экспертиз.

Ранее ведущий научный сотрудник отдела Института медико-биологических проблем Академии наук, спортивный психолог Вадим Гущин в интервью НСН часть вины за произошедшее с футболистами возложил на семьи Кокорина и Мамаева.

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