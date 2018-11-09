Кокорина и Мамаева ограничили в еде в СИЗО и в количестве тренировок

Издание «Свободная пресса» напоминает, Кокорин и Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».
Обои игрокам может быть продлен срок предварительного заключения - до 8 февраля. Ранее озвученная дата – 8 декабря. Как рассказал адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов, это связано с необходимостью проведения ряда дополнительных экспертиз.
Ранее ведущий научный сотрудник отдела Института медико-биологических проблем Академии наук, спортивный психолог Вадим Гущин в интервью НСН часть вины за произошедшее с футболистами возложил на семьи Кокорина и Мамаева.