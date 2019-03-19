Адвокат Кокорина рассказал, как футболист отметит день рождения в СИЗО

В эфире НСН Андрей Ромашов призвал разрешить следственно-арестованным отмечать праздники.

Футболист Александр Кокорин отмечает свой первый день рождения в СИЗО. Сегодня, 19 марта ему исполняется 28 лет. С праздником форварда «Зенита» уже поздравила его супруга Дарья Валитова. В своей публикации в Instagram она пожелала любимому быть сильным и напомнила, что его семья всегда рядом.

НСН поинтересовалась у адвоката Александра Кокорина Андрея Ромашова, как его подзащитный будет отмечать свой день рождения.

«В Метрополь поедем, скорее всего!», — шуточно ответил адвокат, добавив, что на самом деле, в следственном изоляторе такие обстоятельства, как праздники и дни рождения не учитываются.

В связи с этим адвокат Кокорина заявил о необходимости поставить вопрос об улучшении условий содержания в СИЗО.«Ставьте вопрос о гуманизации содержания следственно-арестованных, чтобы им позволяли отмечать торжества», — предложил адвокат.Напомним, что Александр Кокорин находится под следствием по делу о хулиганстве и побоях с 8 октября 2018 года. Сейчас он содержится в московском СИЗО «Бутырка». Кокорина, его младшего брата Кирилла, футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали после драк в центре Москвы.