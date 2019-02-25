Внук генерала Карбышева хочет засудить Comedy Woman

Внук генерала Красной армии Дмитрия Карбышева просит возбудить уголовное дело в отношении Comedy Woman за шутку о своем деде, который погиб в нацистских застенках. Как сообщает Рен ТВ, Дмитрий обратился с соответствующим письмом к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.

В частности, внук обращает внимание на то, что в телевизионном шоу смерть генерала Карбышева на холоде под ледяной водой показана как что-то весёлое и глупое. Кроме того, по словам внука, его дед ни за что не стал бы домогаться несовершеннолетней.

Выпуск женского юмористического шоу был впервые показан по телевидению в 2013 году. Как напоминает Ura.ru , в этой сцене героини обсуждали, почему у одной из них «по спине пробежал холодок». Одна из товарок предположила, что «это замерзший дух генерала Карбышева, который подошел сзади и приобнял».

В 2019 году режиссер Никита Михалков в передаче «Бесогон» обратил внимание на неприемлемость такого глумления над памятью генерала, и напомнил, что нацисты зверски убили Карбышева в концлагере Маутхаузен в ночь на 18 февраля 1945 года.



