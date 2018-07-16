Колосков: Pussy Riot не испортили финал ЧМ, только насмешили

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) рассказал в эфире НСН о последствиях выходки активистов.

Во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 на поле московского стадиона «Лужники» выбежали четыре активиста группы Pussy Riot в рамках так называемой акции «Милиционер вступает в игру». Против них возбуждены дела по статьям Кодекса об административных правонарушениях.

В эфире НСН почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что особого эффекта акция не возымела, и никаких глобальных последствий за ней не последует (слушайте аудио).

«Здесь нет таких глобальных последствий. Это мелкий инцидент. Такое возможно везде, не только у нас в стране. Я помню, такие же истории были и во Франции, Бразилии. Я бы не придавал этому глобального значения. Никто ничего не испортил. Кого-то это просто посмешило. Я сидел в ложе вчера, рядом со мной сидели известные люди, футболисты знаменитые в прошлом, руководители FIFA, UEFA, все отреагировали на это очень и очень спокойно. Поэтому такого здесь пятна, какого-то осадка серьезного это не оставило, а людей надо соответственно наказать и забыть про этот инцидент», — сказал Колосковю

Напомним, в финале мундиаля встретились сборные Хорватии и Франции. Победу одержали французы со счетом 4:2 и во второй раз стали чемпионами мира по футболу.