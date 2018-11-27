Адвокат: Электронная запись в СИЗО не решит проблему очередей

Глава московской коллегии адвокатов в эфире НСН заявил, что электронная очередь в изоляторах не ускорит систему свиданий.

В московских СИЗО ввели электронную очередь. Это сделали для того, чтобы адвокатам было легче встретиться со своими подзащитными. В Федеральной службе исполнения наказаний России рассказали, что в столичных изоляторах оборудовали более 130 специальных следственных кабинета. Кроме того, в некоторых начали работать экспресс-кабинеты для коротких встреч со следователями и защитниками. Для более долгих бесед во всех СИЗО Москвы подключили электронную очередь.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, что основная причина возникновения очередей – отсутствие в достаточном количестве кабинетов для свиданий из-за переполненных изоляторов.

«Есть серьезная проблема с ожиданием, это создает сложности не только для адвокатов, но и для следователей. Записываться иногда нужно за двое суток, что вносит дополнительную волокиту в расследование уголовных дел и в какой-то мере тоже нарушает право на защиту. Но это больше связано с тем, что камеры СИЗО переполнены, и кабинетов для свиданий просто не хватает. Я думаю, электронная очередь упростит систему, но никаким образом ее не ускорит. В этом случае нужно увеличивать количество кабинетов для свиданий. Но каждый изолятор ограничен в помещениях, поэтому, я думаю, никакого расширения не будет», - заявил он.

Собеседник НСН предложил выпустить из СИЗО часть находящихся там людей, заменив им меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.

«Вопрос в том, что у нас много арестантов находится в СИЗО, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. А они фактически могли бы находиться под домашним арестом, либо под подпиской о невыезде. Сейчас идет много разговоров, чтобы суды поменяли практику, потому что за ряд преступлений без последствий для следователя и для следствия в целом можно было бы избирать другую меру пресечения. Вот это, конечно, упростило и ускорило бы процедуру свиданий», - отметил юрист.

Ранее о проблеме заявляла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, следователям и адвокатам часто слишком долго приходится ждать возможности увидеться с арестантами.