Адвокат: Электронная запись в СИЗО не решит проблему очередей

Глава московской коллегии адвокатов в эфире НСН заявил, что электронная очередь в изоляторах не ускорит систему свиданий.
В московских СИЗО ввели электронную очередь. Это сделали для того, чтобы адвокатам было легче встретиться со своими подзащитными. В Федеральной службе исполнения наказаний России рассказали, что в столичных изоляторах оборудовали более 130 специальных следственных кабинета. Кроме того, в некоторых начали работать экспресс-кабинеты для коротких встреч со следователями и защитниками. Для более долгих бесед во всех СИЗО Москвы подключили электронную очередь.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, что основная причина возникновения очередей – отсутствие в достаточном количестве кабинетов для свиданий из-за переполненных изоляторов.
«Есть серьезная проблема с ожиданием, это создает сложности не только для адвокатов, но и для следователей. Записываться иногда нужно за двое суток, что вносит дополнительную волокиту в расследование уголовных дел и в какой-то мере тоже нарушает право на защиту. Но это больше связано с тем, что камеры СИЗО переполнены, и кабинетов для свиданий просто не хватает. Я думаю, электронная очередь упростит систему, но никаким образом ее не ускорит. В этом случае нужно увеличивать количество кабинетов для свиданий. Но каждый изолятор ограничен в помещениях, поэтому, я думаю, никакого расширения не будет», - заявил он.
Собеседник НСН предложил выпустить из СИЗО часть находящихся там людей, заменив им меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.
Ранее о проблеме заявляла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, следователям и адвокатам часто слишком долго приходится ждать возможности увидеться с арестантами.